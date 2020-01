Sexistisches Wahlplakat in Bayern: Junge Union „packt‘s an“

Diese Wahlwerbung ging schief: Ein JU-Ortsverband in Bayern entschied sich für eine Kampagne, die nach hinten losging. Nun wird zurückgerudert.

JU-Ortsverband in Bayern setzt auf sexistisches Wahlplakat

in setzt auf Kampagne geht nach hinten los und geht im Internet viral

Mettenheim - Politisch anpacken will der Ortsverband der Jungen Union in Mettenheim bei der kommenden Kommunalwahl - eigentlich ein löbliches Ziel. In der Umsetzung ist dieses Versprechen allerdings erst einmal nach hinten losgegangen. Die Wahlkampagne ging ziemlich schief, das Foto eines Wahlplakats geht im Internet viral und zieht jede Menge Ärger auf sich. Ein Frauenhintern in einer engen Lederhose, angefasst von zwei Händen, dazu der Slogan: „Pack ma's an".

Wahlplakate from Hell: Frauenförderung bei der JU. WTF! via @joey_geforce pic.twitter.com/c28hy7Gfde — Martin Fuchs (@wahl_beobachter) January 21, 2020

Frauenhintern auf Wahlplakat: JU in Bayern wehrt sich gegen Sexismus-Vorwürfe

An politische Sachthemen erinnert dieses Bild nicht, anstatt politischen werden da eher andere unschöne Assoziationen geweckt. Das hat wohl nun auch der CSU-Nachwuchs eingesehen und rudert zurück. „Mit unserem Plakat wollten wir einen Eyecatcher erzeugen und uns von den üblichen Wahlplakaten abheben. Jedoch sind wir damit wohl über das Ziel hinausgeschossen“, erklärte die Junge Union Mettenheim (Landkreis Mühldorf am Inn) am Donnerstag laut Nachrichtenagentur dpa.

„In keinster Weise wollten wir damit eine Grundsatzdebatte über Sexismus auslösen“, hieß es weiter. „Wir distanzieren uns von jeglicher Art von Frauenfeindlichkeit und wollten damit keinesfalls unter die Gürtellinie gehen. Deshalb haben wir vorsorglich diese Plakate entfernt.“

Plakat zu Kommunalwahl in Bayern: Sexismus-Vorwürfe gegen JU

Twitter-Nutzer waren von einem Foto des sexistischen Wahlplakats gar nicht begeistert und kommentierten es unter anderem mit Aussagen wie: „Uff. Unterste Schublade.“ oder „Da kannst du dich nur noch mit Grauen abwenden... Ist das Wahlvolk dort so gestrickt das die auf sowas abfahren?“

Wahl in Bayern: JU reagiert auf Sexismus-Vorwürfe wegen Plakat

Der JU-Ortsverband hatte sich nach eigenen Angaben heuer bewusst dazu entschieden, zur Kommunalwahl im März mit einer eigenen Liste anzutreten. "Unser Wahlkampf steht unter dem Motto „Frischer Wind für Mettenheim“ und „Wir packen an“, da wir jungen, engagierten Mettenheimern die Möglichkeit bieten wollen, sich in der regionalen Kommunalpolitik einzubringen", hieß es.

