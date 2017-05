Burger-Revolution bei McDonalds

München - McDonalds-Fans werden jubeln: Bei der Fast-Food-Kette steht eine revolutionäre Änderung auf dem Plan.

McDonalds ist dem Wunsch seiner Gäste gefolgt und bietet in Zukunft endlich auch Burger schon zum Frühstück an! Allerdings wird es wohl nur eine begrenzte Auswahl an Burgern geben. In einer Mitteilung des Unternehmens am Montag heißt es: „So sind im Restaurant der Zukunft ab sofort ausgewählte Burger und ein Frühstücksprodukt den ganzen Tag erhältlich.“

Schriftlich teilte McDonalds weiter mit: „Fans können ab sofort alle „Basics“-Produkte wie beispielsweise den Cheeseburger auch zur Frühstückszeit bestellen.“ Zu den „Basic“-Burgern zählen nach Informationen auf mcdonalds.de: McDouble Chili Cheese, Veggieburger TS, Hamburger, Cheeseburger, Doppel-Cheeseburger, Chickenburger und Doppel-Chickenburger Honig-Senf

Zweite Änderung: McMuffin Bacon & Egg den ganzen Tag

Eine zweite Änderung sorgt bei McDonalds-Fans ebenfalls für gute Laune, denn: „Außerdem wird das beliebte Frühstücksprodukt, der McMuffin Bacon & Egg, in das „Basics“-Angebot mit aufgenommen und ist somit in den Restaurants der Zukunft ebenfalls den ganzen Tag erhältlich.“ Bisher war „McMuffin Bacon & Egg“ nur zu den Frühstückszeiten in den Filialen erhältlich.

