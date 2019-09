Berlin: Porsche rast auf Gehweg - vier Menschen tot, darunter auch ein Baby

Schwerer Unfall

Schwerer Unfall in Berlin (Symbolbild).

In Berlin hat sich ein schwerer Unfall ereignet: In Mitte, auf der Invalidenstraße, ist ein Porsche auf einen Gehweg gerast und hat dabei vier Menschen in den Tod gerissen.