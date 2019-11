Airport Berlin Schönefeld stellt Flugverkehr komplett ein

Flugbetrieb komplett eingestellt. Am Flughafen Schönefeld geht aktuell nichts mehr, melden die Betreiber.

Berlin - Der Flugbetrieb am Flughafen Schönefeld wurde am Freitag (29. November 2019) um 12.32 Uhr komplett eingestellt. Eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg wurde gefunden, teilte Berlin Airport Service via Twitter mit.

Aktueller Passagierhinweis: #Flugbetrieb am Flughafen Schönefeld #SXF wegen Fundes einer Weltkriegsbombe eingestellt. Wir informieren in Kürze weiter. // Passenger note: Flight operations at Schönefeld Airport #SXF interrupted due to a World War II bomb finding. We'll inform soon pic.twitter.com/r71TsKQMOE — Berlin Airport Service (@berlinairport) November 29, 2019

#flightoperations #sxf interrupted - Please check flight status on our website or with your airline: https://t.co/zwyKGXavb7 — Berlin Airport Service (@berlinairport) November 29, 2019

Der Flughafen Berlin Schönefeld Airport (SXF) gehört neben dem Flughafen Berlin Tegel (TXL) zu den Berliner Flughäfen. Insgesamt starteten und landeten im Oktober 2019 auf beiden Berliner Flughäfen 25.597 Maschinen, teilte der Betreiber der beiden Flughäfen in einer Pressemitteilung Anfang November mit. In Tegel gab es demnach 17.306 Starts und Landungen (minus 7,8 Prozent), in Schönefeld 8.291 Starts und Landungen (minus 16,3 Prozent).

Flughafen Schönefeld Geschichte

Der Flughafen Schönefeld diente von 1945 bis zum Fall der Mauer mit Verbindungen in den Ostblock als Zentralflughafen der Deutschen Demokratischen Republik, wie auf der Webseite berlin-airport.de zu lesen ist. Nach der Wende entwickelte sich der Flughafen Schönefeld demnach zum „aufstrebenden Airport für Billigflieger“. Im Jahr 2011 wurden hier mehr als sieben Millionen Fluggäste abgefertigt.



Mehr Infos folgen.