Sechs Männer attackieren Mädchen (16) sexuell - Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Brutale Attacke: Fast ein ganzes Jahr nach dem sexuellen Übergriff auf ein 16 Jahre altes Mädchen in Berlin-Schöneberg sucht die Polizei nun öffentlich nach den Tätern.

Berlin - Fast ein Jahr nach dem sexuellen Übergriff auf ein 16 Jahre altes Mädchen im Rudolph-Wilde-Park in Berlin-Schöneberg sucht die Berliner Polizei mit Fahndungsfotos und einem Videoclip nach vier Mitgliedern einer Männergruppe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei führten insgesamt sechs junge Männer zwei 16-jährige Mädchen am 18. März 2018 in den frühen Abendstunden in den Rudolph-Wilde-Park in Schöneberg. Eines der Mädchen entfernte sich laut Polizei mit einem der jungen Männer vom Rest der Gruppe.

Mädchen in Berlin sexuell angegriffen: Polizei fahndet nun öffentlich mit Bildmaterial

Zwei der Männer sollen daraufhin die andere 16-Jährige gewaltsam in „sexueller Motivation angegriffen haben“, schreiben die Berliner Beamten.

Die restlichen drei Männer der Gruppe beobachteten das Geschehen, schritten jedoch nicht ein. Am Schluss konnten die beiden Mädchen flüchten, wie die Polizei berichtet.

Die bisherigen Ermittlungen führten die Berliner Polizei zu zwei der gesuchten Männer. Die Gesichter dieser Personen wurden deshalb auf den Aufnahmen unkenntlich gemacht. Nach den anderen fahndet die Berliner Polizei nun öffentlich mit Fotos und einem kurzen Video aus einer Überwachungskamera.

Die beiden Haupttäter werden wie folgt beschrieben: Sie sollen 16 bis 20 Jahre alt sein, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare. Einer der beiden trug eine schwarze Mütze und eine Jogginghose der Marke „ADIDAS“. Der andere trug eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke sowie mehrfarbige Sportschuhe mit weißen Streifen an der Seite.

Berliner Polizei will die Täter identifizieren - Zeugen gesucht

Die Polizei in Berlin bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zur Identität der Haupttäter sowie zu deren noch nicht namhaft gemachten Begleitern beziehungsweise zu deren Aufenthaltsorten machen?

