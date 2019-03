Vergewaltiger aus Sicherungsverwahrung geflohen: Polizei nimmt 52-Jährigen fest

Ein vor 18 Jahren verurteilter Vergewaltigter konnte nun aus einem Berliner Gefängnis fliehen. Der 52-Jährige war in der Sicherungsverwahrung untergebracht.

Update vom 9. März, 7.11 Uhr: Ein aus der Sicherheitsverwahrung in Berlin geflohener Vergewaltiger ist am Freitag in Magdeburg festgenommen worden. Er befinde sich in der Justizvollzugsanstalt Burg und werde am Wochenende in die Haftanstalt Tegel überstellt, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Justiz am Freitagabend mit. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) dankte via Twitter den an der Fahndung beteiligten Einsatzkräften. Der Gefangene war am Mittwochabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekehrt.

Vergewaltiger aus Sicherungsverwahrung geflohen - Fahndung läuft

Berlin - Wie der Tagesspiegel berichtet, konnte ein verurteilter Vergewaltiger aus der Haftanstalt Tegel fliehen. Der 52-Jährige war in der Sicherungsverwahrung untergebracht. Demnach sei der Mann von einem Ausgang nicht mehr in die Einrichtung zurückgekehrt, wie ein Justizsprecher demTagesspiegel bestätigte. Der im Jahr 2001 wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Raub zu zehn Jahren Haft verurteilte Täter, war seit 2011 in der Sicherungsverwahrung untergebracht.

Seit 2016 durfte der Mann für wenige Stunden die Haftanstalt im offenen Vollzug verlassen. Insgesamt 191 Mal verließ der verurteilte Vergewaltiger bislang den Vollzug, bei seinem 192 Ausgang kehrte der 52-Jährige nun offenbar nicht mehr zurück. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei und des Landeskriminalamts laufen auf Hochtouren.

Lesen Sie auch: Rebecca (15) vermisst: Chefermittler äußert düsteren Verdacht.

Rubriklistenbild: © dpa / Christophe Gateau (Symbolbild)