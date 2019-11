Mädchen (15) soll ihren kleinen Halbbruder (3) getötet haben - jetzt fahndet die Polizei nach ihr

Eine grässliche Bluttat hat sich am Mittwoch in Detmold ereignet. Eine 15-Jährige soll ihren kleinen Halbbruder getötet haben. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Detmold - Eine grässliche Bluttat hat sich am Mittwoch in Detmold ereignet. Die 15-jährige Oliwia-Marta Kargol steht unter Verdacht ihren d reijährigen Halbbruder getötet zu haben. Die Polizei Bielefeld und die Polizei Lippe fahnden derzeit gemeinsam nach dem Mädchen. Das meldet die Polizei Bielefeld.

Die Bluttat soll sich in Detmold an der Neulandstraße ereignet haben. Die große Schwester soll den Jungen mit einem Messer tödlich verletzt haben und danach in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Polizei setze auch Hubschrauber und Diensthunde ein, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Von der Jugendlichen fehle bislang jede Spur. Aus diesem Grund fahnden die Staatsanwaltschaft Detmold und die Kriminalpolizei Bielefeld nun öffentlich nach dem Mädchen:

Die 15-Jährige ist 1,75 Meter groß und hat schulterlange, schwarze Haare. Sie hat eine kräftige Figur. Zum Tatzeitpunkt trug sie nach Angaben der Polizei eine schwarze Jacke, einen roten Pullover und schwarze Leggings. Im Kriminalkommissariat 11 wurde die 15-köpfige Mordkommission „Neuland“ unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Mertens eingerichtet.

+ Die Polizei Bielefeld sucht nach Oliwia-Marta Kargol. © Fahndungsfoto Polizei Bielefeld

Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar und Gegenstand andauernder Ermittlungen. Wenn Sie die Jugendliche antreffen oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, informieren Sie umgehend die Polizei unter der 110. Hinweise zu der Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 11 ebenfalls unter der 0521-5450 entgegen.

