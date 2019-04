Dreifachmord von Hille: Staatsanwalt fordert lebenslänglich

Wegen dreifachen Mordes müssen sich zwei Angeklagte vor dem Landgericht in Bielefeld verantworten (Symbolbild).

Der Hiller-Dreifachmord-Prozess neigt sich dem Ende. Eine Gutachterin hat nun vor dem Landgericht in Bielefeld ausgesagt. Sie hält den Angeklagten für voll schuldfähig.

Update vom 12. April: Im Prozess um den Dreifachmord von Hille forderte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer lebenslängliche Haftstrafen für beide Angeklagten. Jörg W. und Kevin R. sollen auf einem Hof an der niedersächsischen Grenze drei Menschen umgebracht und sie verscharrt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen als Motiv Habgier vor. Bislang belasteten sich die beiden Angeklagten gegenseitig.

Ursprüngliche Meldung: Am Montag wurde der Prozess um den Dreifachmord von Hille am Landgericht in Bielefeld fortgesetzt. Die Richter vernahmen eine Psychologin. Sie wurde hinzugezogen, um zu klären, ob der Angeklagte Jörg W. für die ihm vorgeworfenen Taten verurteilt werden kann. Das Ergebnis ist eindeutig, wie owl24.de berichtet.

Bielefeld: Ärztin hält Jörg W. für voll schuldfähig

Die Gutachterin Sabine Nowara hält den mutmaßlichen Dreifachmörder für voll schuldfähig. Jörg W. sei durchschnittlich intelligent. Der 51-Jährige neige zwar dazu bei seinen Ausführungen maßlos zu übertreiben aber psychisch krank sei er keineswegs, sagte sie den Vorsitzenden am Landgericht in Bielefeld. Auf eine anschließende Sicherungsverwahrung wollte sich die Medizinern nicht festlegen.

Jörg W. und Kevin R. sollen auf einem Hof an der niedersächsischen Grenze drei Menschen umgebracht haben. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld wirft ihnen als Motiv Habgier vor. Bislang schieben sich die Angeklagten die Schuld gegenseitig in die Schuhe.

Bielefeld: Prozess wird im März fortgesetzt

Die Ermittler aus Bielefeld gehen derzeit davon aus, dass zwei Tote, ein 72-jähriger Nachbar sowie ein 64-jähriger Hilfsarbeiter, auf das Konto von Jörg W. gehen. Kevin R. soll hingegen für einen Mord verantwortlich sein. Am 4. März wird die Verhandlung fortgesetzt.

+ Bielefeld: Auf diesem Hof wurden die drei Leichen entdeckt. © dpa / Stefanie Dullweber Am Kaukenberg in Paderborn wurden auf offener Straße tödliche Schüsse abgefeuert. Offenbar hat ein Vater seine eigene Tochter getötet, wie owl24.de* berichtet.

Vier Arbeiter wurden bei einem Bahn-Unglück bei Bielefeld zum Teil schwer verletzt. Die Männer führten Arbeiten an der Oberleitung durch und wollten neue Lampen installieren. Dabei erlitten sie einen Stromschlag. Offenbar gab es zwischen den beiden Firmen, die im Einsatz waren, keine vernüftigen Absprechen, wie owl24.de* berichtet.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.