20-Jährige geht nachts mit Hund spazieren – plötzlich greifen drei Männer an

Mitten in der Nacht wurde eine 21-Jährige zum Opfer eines Überfalls: Sie ging mit ihrem Hund Gassi, als sie von drei Männern angegriffen wurde.

Bielefeld – Eine 21-Jährige ging in der Nacht zu Mittwoch um 2 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Die junge Frau passierte gerade die Friedrich-Verleger-Straße, als sich ihr mehrere Männer näherten, wie owl24.de* berichtet.

In Höhe des Kesselbrinks griffen die drei Täter die Frau aus Bielefeld an: Sie rissen an ihrer Handtasche und der Hundeleine. Die 20-Jährige hielt jedoch beides fest – infolgedessen stießen die Männer sie zu Boden.

Opfer bei Überfall in Bielefeld verletzt

Bei dem Sturz schlug die Bielefelderin mit dem Kopf auf den Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Täter ergriffen indes ohne Beute die Flucht, als sich Passanten näherten. Nun sucht die Polizei nach den drei Männern, die in Richtung August-Bebel-Straße liefen. Das Opfer konnte einen der Verdächtigen als 1,85 Meter groß beschreiben – zudem trug er einen grauen Hoodie. Hinweise zu dem Vorfall werden unter 0521/54 50 entgegengenommen.

Vor Kurzem ereignete sich ein weiterer Überfall in der Stadt: Nach einem Spiel der zweiten Liga wurde ein St.-Pauli-Fan in Bielefeld von Maskierten attackiert. Besonders dreist war dieses Vorgehen von Betrügern: Mit einer Masche beklauten sie das Personal in einem Restaurant in Bielefeld.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.