Kleinkinder in Bielefeld getötet – Polizisten nicht mehr einsatzfähig

Familiendrama in Bielefeld: Ein Vater hat offenbar seine Kinder erstochen. Über den Notruf kündigte er sein weiteres Vorhaben an.

Bielefeld – Der 41-Jährige wird beschuldigt am Sonntagmittag seine Tochter und seinen Sohn getötet zu haben. Die Tat ereignete sich in der Ziegelstraße. Gegen 13.15 Uhr meldete sich der Vater dann bei der Feuerwehr Bielefeld. Am Telefon sagte der Mann, dass er sich etwas antun wolle. Umgehend wurden Polizei und Notarzt alarmiert, wie owl24.de* berichtet.

Die Beamten fanden ihn blutüberströmt in einem Flur vor der Wohnung. Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte die Leichen seiner Kinder (1 und 2 Jahre). Der 41-Jährige war nicht mehr ansprechbar und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Bielefeld gebracht. Dort wurde er notoperiert. Er schwebt in Lebensgefahr.

Hinweis: Haben auch Sie Selbsttötungsgedanken, erhalten Sie bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Hilfe. Auch eine anonyme Kontaktaufnahme ist möglich. Die Telefonnummern lauten: 08001110111 oder 08001110222.

Bielefeld: Mutter der Kinder geschockt

Die Frau des türkischen Mannes war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Sie wurde inzwischen von der Polizei über den Tod ihrer Kinder informiert. Ein Seelsorger kümmert sich um die Mutter. Diese kommt vorerst bei Verwandten unter. Wie ihre Tochter (2) und ihr Sohn (1) aus Bielefeld zu Tode kamen, steht derzeit noch nicht fest.

Nach Familiendrama in Bielefeld: Mordkommission ermittelt

Die Ziegelstraße musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden. Die Polizei Bielefeld leitete den Verkehr um. Auch ein Hubschrauber war vor Ort. Das Mädchen (2) und der Junge (1) wiesen laut WDR2-Informationen schwere Schnittverletzungen auf. Einige Beamten waren nach dem Anblick der toten Kinder nicht mehr einsatzfähig.

Sieben Ermittler wurden beauftragt das Tötungsdelikt lückenlos aufzuklären. Die Mordkommission soll die Hintergründe des schrecklichen Vorfalls ermitteln. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld arbeiten die Polizisten rund um dir Uhr. Am Montagvormittag sollen die Leichen der beiden Kinder untersucht werden.

