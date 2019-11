Maskierter betritt Spielothek und zieht sofort ein Messer

In einer Spielhalle in Bielefeld wurde ein Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht. (Symbolbild)

Wegen eines Raubüberfalls ermittelt aktuell die Polizei: Ein Unbekannter stürmte in eine Spielothek – und bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer.

Im westfälischen Bielefeld kam es zu einem Überfall

Ein maskierter Täter bedrohte einen Angestellten mit einem Messer

Die Polizei bittet um Hinweise

Bielefeld – Zu gefährlichen Szenen kam es am Dienstagabend in einer Spielothek: Gegen 20.25 Uhr betrat plötzlich ein Maskierter das Kasino an der Straße Niederwall. Er ging geradewegs auf den Schalter zu, zückte ein Messer und bedrohte damit einen Angestellten (67).

Bielefeld: Kasino-Mitarbeiter mit Messer bedroht

Der Räuber forderte den Mitarbeiter auf, sämtliches Bargeld aus der Kasse zu holen. Dabei hielt er dem 67-Jährigen das Messer entgegen. Der Täter händigte ihm einen schwarzen Stoffbeutel für das Geld aus. Mit seiner Beute in Händen flüchtete der Kriminelle schließlich aus der Spielothek in Bielefeld in Richtung Turnerstraße, wie owl24.de* berichtet.

Nahe der Großstadt in NRW kam es kürzlich zu einem Großeinsatz, als in Detmold bei Bielefeld eine Arztpraxis in Flammen aufging. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich noch mehrere Personen in dem Gebäude.

Bielefeld: Täter nach Raubüberfall flüchtig

Zeugen, die den Überfall in dem Kasino in Bielefeld beobachtet hatten, konnten der Polizei gegenüber eine Personenbeschreibung des Täters abgeben:

männlich

zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß

20 bis 30 Jahre alt

sprach gebrochen Deutsch

trug schwarze Kapuzenjacke und schwarz-olivfarbene Bomberjacke

trug eine dunkelgraue Hose mit weißem Band vorne und ockerfarbene Schuhe

Kürzlich kam es in der Stadt in NRW zu einem tragischen Vorfall: In Bielefeld wurde ein 20-Jähriger von einem Bus überfahren. Er starb noch an der Unfallstelle, wie owl24.de* berichtet. Bei einer Obduktion wurden nun die näheren Todesumstände des jungen Mannes untersucht.

Nach Raubüberfall: Polizei Bielefeld bittet um Hinweise

Während des Überfalls befanden sich mehrere Personen in der Nähe: Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer hatten den Tatort in Bielefeld passiert. Deswegen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen: Wer hat etwas gesehen? Wer kann Angaben zum Täter oder dem Raubüberfall machen? Hinweise nehmen die Beamten unter 0521/54 50 entgegen.

