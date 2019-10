Polizisten bedienen sich aus Asservatenkammer: Personal in Polizeistation wird ausgewechselt

Ein neuer Polizeiskandal? Denn plötzlich waren in Bischofsheim in Hessen Alkohol und Kosmetika aus der Asservatenkammer weg. Etliche Beamte werden versetzt. Unser Bild zeigt eine Asservatenkammer in Hamburg.

Polizisten haben im hessischen Bischofsheim unter anderem Alkohol und Kosmetika aus der Asservatenkammer mitgenommen. Ein Großteil des Personals der Polizeistation wird ausgewechselt.

Bischofsheim - In der hessischen Gemeinde Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) sind in den vergangenen Monaten etliche Polizisten zwangsversetzt worden. Sie sollen sich aus der Asservatenkammer in der Polizeistation in Bischofsheim bedient haben.

In einer Asservatenkammer bei der Polizei werden sichergestellte oder beschlagnahmte Gegenstände aufbewahrt. In Bischofsheim waren laut Polizeipräsidium Südhessen Kosmetika, Alkohol, Süßigkeiten und auch Honig nicht mehr auffindbar.

Bischofsheim: Polizisten nimmt Alkohol und Kosmetika aus Asservatenkammer mit

Diese Gegenstände waren zuvor in einem polizeilichen Verfahren sichergestellt worden. Sie wurden „möglicherweise mitgenommen“, teilt das Präsidium in Darmstadt mit.

„Gegen alle Beamtinnen und Beamten, gegen die sich möglicherweise ein Verdacht richten könnte, wurden parallel zum Ermittlungsverfahren disziplinarische Maßnahmen eingeleitet“, heißt es vom Präsidium Südhessen. Im Zuge dessen wurden sie versetzt.

Bischofsheim: Etliche Polizisten werden zwangsversetzt

Die Behördenleitung des Polizeipräsidiums Südhessen hatte Anfang August dieses Jahres von dem Vorwurf gegen die Beamten erfahren. Die Polizei nennt das „unsachgemäße Verwertung von Asservaten“. Diese soll im Herbst 2018 in der Polizeistation Bischofsheim stattgefunden haben.

Das Präsidium schaltet die Staatsanwaltschaft ein. Diese eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung und des Verwahrungsbruchs. Außerdem leitete das Präsidium disziplinarrechtliche Ermittlungen gegen die Betroffenen ein: Die Stationsleitung sowie Beamtinnen und Beamte des Streifen- und Ermittlungsdienstes wurden versetzt.

Bischofsheim: Personal in Polizeistation ausgetauscht

Von Kerstin Kesselgruber