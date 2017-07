Blindgänger in Frankfurt unschädlich gemacht

500-Kilo-Bombe

+ © dpa Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes blickt am 01.07.2017 in Frankfurt am Main auf eine entschärfte Fliegerbombe. © dpa

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hält in Frankfurt Hunderte Menschen in Atem. Mitten in der Nacht beginnen die Entschärfer mit ihrem gefährlichen Handwerk.