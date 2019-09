Bluttat in Göttingen: Eine Frau ist tot, eine schwer verletzt - Täter auf der Flucht

In Göttingen kam es zu einer Bluttat. Die Polizei ist im Einsatz.

Aktualisiert um 17.08 Uhr - Zu einer Bluttat kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Göttingen Ortsteil Grone. Dabei ist eine Frau ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen soll es zuvor in der Straße Zollstock auf offener Straße zu einem Streit zwischen ihr und einem Mann gekommen sein.

Laut Polizei griff der Mann die Frau massiv an und verletzte sie so schwer, dass sie noch vor Ort verstarb. Außerdem wurden offenbar Zeugen, die der Frau helfen wollten, ebenfalls angegriffen. Eine Frau wurde verletzt. Wie es genau dazu kam, ist derzeit noch unklar. Der genaue Tathergang und das Motiv sind derzeit ebenfalls noch nicht bekannt.

Bluttat in Göttingen: Fahndung nach Tatverdächtigem läuft

Der Mann ist laut Polizei auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt geflüchtet. Aktuell wird nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Ein Hubschrauber überfliegt das Gebiet. Außerdem sind Zivilfahnder und Polizeibeamte in Uniform in der Innenstadt unterwegs.

Bluttat in Göttingen - Eine Frau ist ums Leben gekommen Zur Fotostrecke

Die Polizei ist am Tatort im Einsatz. Die Spurensicherung läuft im Bereich der Straßen Zollstock/Gotteslager. Dort gibt es ein kleines Restaurant. Zur Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben. Entlang der Straßen liegen unter anderem zwei Fahrräder. Die Leiche ist abgedeckt. Das Opfer soll in der Gerichtsmedizin obduziert werden.

Fahndung nach Täter läuft nach Bluttat in Göttingen auf Hochtouren

Der Bereich um den Tatort ist weiträumig abgesperrt. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Polizei rät dringend davon ab, den Gesuchten anzusprechen oder ihn gar anzugreifen. Es wird davon ausgegangen, dass er weiterhin bewaffnet ist.

Im Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen in #GöttingenGrone bitten wir, von Spekulationen hinsichtlich Tathergang und -motiv abzusehen! Eine Täterbeschreibung finden Sie in unserer PM! Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, sobald uns weitere Informationen vorliegen! — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) 26. September 2019

Laut Polizei soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann handeln, der ca. 1,70 Meter groß ist. Er soll braunes, schütteres Haar haben, mit einer dunklen Jacke, Jeans bekleidet sein und einen roten Rucksack dabei haben. Wer den Flüchtigen sieht, wird gebeten, umgehend über den Notruf 110 die Polizei Göttingen zu verständigen.

Bluttat in Göttingen: Züge wurden umgeleitet

Anwohner müssen Umwege in Kauf nehmen, um zu ihren Wohnungen zu gelangen. Die Groner Feuerwehr war im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Schon am frühen Nachmittag wollten Anwohner erste Kerzen niederlegen, um der Toten zu gedenken.

Auch bei der Deutschen Bahn gab es durch den Einsatz massive Behinderungen. Die Züge wurden wegen des Polizeieinsatzes großräumig in beide Richtungen umgeleitet. Laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn entfielen die Halte in Berlin-Spandau, Wolfsburg Hauptbahnhof, Braunschweig Hauptbahnhof, Hildesheim Hauptbahnhof, Göttingen Hauptbahnhof und Kassel-Wilhelmshöhe.

Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben, wie die Bahn mitteilt. Es kann noch bis ca. 16.30 Uhr zu Verspätungen in diesem Abschnitt kommen. Zwischenzeitlich waren die Züge bis zu 120 Minuten verspätet.

Erst vor kurzem gab es in Kassel ebenfalls eine Bluttat. Ein 21-Jähriger ist auf offener Straße im Stadtteil Niederzwehren erschossen worden.

Von Bernd Schlegel und Michaela Schaal