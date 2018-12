Böse Überraschung auf dem Klo: Mercedes rast in Raststätten-WC

250.000 Euro Schaden

+ © Bernd Schlegel Verwüstetes WC: Der Mercedes in der Toilette der Autobahnraststätte bei Göttingen. © Bernd Schlegel

Diesen Toilettenbesuch an der Autobahnraststätte Göttingen wird ein Mann so schnell nicht vergessen. Er war gerade auf dem Klo, als ein Mercedes in die Anlage raste.