Bombe in Berliner McDonald‘s: Polizei-Großeinsatz

In einem McDonald‘s in Berlin-Kreuzberg wurde eine Gasflasche mit Zündvorrichtung entdeckt. Polizei und Staatsschutz ermitteln nun.

In einem McDonald‘s in Berlin wurde eine Gasflasche mit Zündvorrichtung entdeckt.

Inzwischen ist der Sprengsatz entschärft.

Die Hintergründe sind noch unklar.

Polizei und Staatsschutz ermitteln.

12.35 Uhr: Wie die Berliner Morgenpost berichtet, wurde der Sprengsatz offenbar inzwischen entschärft.

11.30 Uhr: In einem Schnellrestaurant in Berlin-Kreuzberg haben Unbekannte offenbar einen Sprengsatz deponiert. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Donnerstag mitteilte, entdeckten Zeugen am Morgen eine Gasflasche mit Kabeln daran. Nach ersten Einschätzungen von Experten habe es sich dabei "offenbar um eine Gasflasche mit Zündvorrichtung" und somit "möglicherweise um einen Sprengsatz" gehandelt.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 9 Uhr zu dem Lokal gerufen. Knapp zwei Stunden später meldete sie, dass "der Gegenstand von Kriminaltechnikern gesichert" worden sei. Die Ermittlungen habe der Staatsschutz übernommen. Es seien "Untersuchungen zur Flasche und zu den Abstellern" eingeleitet worden. Die Umgebung des Restaurants war während des Polizeieinsatzes abgesperrt.

11.20 Uhr: Laut der B.Z. teilte ein Polizeisprecher mit, dass der Vorfall unter „Sprengstoffverdacht“ eingestuft werde. Kriminaltechniker sicherten die Gasflasche, der Staatsschutz ermittle. Ein Zusammenhang mit dem heftigen Protest gegen die Räumung eines Kiezladens in Neukölln sei zunächst nicht zu erkennen.

Berlin - In einem McDonald‘s in der Wranglerstraße in Berlin-Kreuzberg wurde gegen 9 Uhr eine Gasflasche mit Zündvorrichtung entdeckt. Das Restaurant wurde geräumt, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Kurzzeitig wurde auch die Straße gesperrt, inzwischen aber wieder freigegeben. Ein Entschärfungsteam des zuständigen LKA ist vor Ort.

Nach Einschätzung unseres Staatsschutzes handelt es sich bei dem Gegenstand offenbar um eine Gasflasche mit Zündvorrichtung. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 29. Juni 2017

hs/afp

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa