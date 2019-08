Bottroper Ehepaar tot in Wohnung gefunden - es gibt neue Erkenntnisse

Was ist in einer Bottroper Wohnung passiert? Eine Frau meldete der Polizei, dass sie ihre Eltern tot aufgefunden hätte - nun gibt es neue Erkenntnisse.

Eine Frau aus Bottrop meldete sich am Freitag bei der Polizei: Sie fand ihre Eltern tot in der gemeinsamen Wohnung an der Hans-Sachs-Straße auf. Die Polizei leitete anschließend Ermittlungen ein: Es verdichteten sich Hinweise, dass ein sogenanntes "Tötungsdelikt" vorliegt.

Nach Tod in Bottrop: Neue Erkenntnisse

Wie 24VEST.de* jetzt berichtet, liegen zu dem Fall neue Erkenntnisse vor: Nach der Obduktion der beiden Leichen sei davon auszugehen, dass keine dritte Person für den Tod der beiden Bottroper verantwortlich ist. Vielmehr, so die Polizei Recklinghausen "ist von einem tragischen Familiendrama auszugehen".

Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an: Die Staatsanwaltschaft Essen hat toxikologische Untersuchungen in Auftrag gegeben.

