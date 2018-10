Schreie aus Wohnung: Bewohner in Flammen-Hölle gefangen - Feuerwehrmänner kollabieren bei Rettung

In Hamburg/Hoheluft-West wurde eine Wohnung zur regelrechten Flammen-Hölle, in der die Bewohner gefangen waren - zwei geschulte Feuerwehr-Männer kollabierten

Eine brennende Wohnung in Hamburg wurde am Montag zur regelrechten Flammen-Hölle. Sogar zwei geschulte Feuerwehrmänner kollabierten beim Einsatz.

Hamburg - Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kottwitzstraße im Stadtteil Hoheluft-West wurde für die Bewohner zur Flammen-Hölle. Wie nordbuzz.de* berichtet, hatte die alarmierte Feuerwehr aufgrund der beengten Parksituation Mühe zum Gebäude zu gelangen. Das kostete kostbare Minuten und Sekunden, die die Bewohner jedoch nicht hatten.

Hamburg: Flammen-Hölle in Eppendorf - Verzweifelte Frau macht mit Hilfe-Schreien auf sich aufmerksam

Als die Einsatzkräfte endlich vor Ort in eintreffen, steht die Wohnung bereits zu großen Teilen in Flammen. Nach Angaben von Nonstopnews stand eine Frau an einem Fenster zum Hinterhof und machte verzweifelt mit lauten Hilfe-Schreien auf sich aufmerksam. Daraufhin machten sich die Feuerwehr-Leute mit Atemschutz bewaffnet über Steckleitern und im Innenangriff zu der Wohnung auf.

+ Die betroffene Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kottwitzstraße © Nonstopnews

Flammen-Hölle in Hamburg-Eppendorf: Feuerwehrmänner kollabieren und müssen behandelt werden

+ Der Vorfall ereignete sich im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West © Screenshot Google Maps In letzter Minute gelang es den Einsatzkräften, die Bewohner noch lebend aus der Flammen-Hölle zu befreien. Ein Mann zog sich eine starke Rauchgas-Vergiftung zu, eine Frau erlitt schwere Verbrennungen, die in einer Spezialklinik behandelt werden müssen.

Wie gefährlich die Situation in der Wohnung tatsächlich war, zeigt die Tatsache, dass zwei der top-trainierten Feuerwehrmänner kurz nach der Rettungsaktion kollabierten und entsprechend behandelt werden mussten.

Flammen-Hölle in Hamburg-Eppendorf: Gebäude nach Brand evakuiert

Zwar konnten die Einsatzkräfte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Dennoch musste das komplette Gebäude aufgrund der starken Rauchentwicklung komplett evakuiert werden.

Die größtenteils älteren Bewohner mussten teilweise auf Tragen in provisorische Pflegeunterkünfte gebracht werden. Zwei von ihnen erlitten ebenfalls eine Rauchgasvergiftung.

