Audi 100 prallt mit VW Arteon in Gegenverkehr zusammen - beide Oldtimer-Insassen sterben

Zwei Insassen eines Audi 100 sterben bei einem schrecklichen Unfall bei Rotenburg nahe Bremen. Der Oldtimer geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem modernen VW Arteon.

Bremen/Rotenburg - Tragisches Ende eines schrecklichen Unfalls im Landkreis Rotenburg: Ein 80-Jähriger wollte mit seinem Audi 100 am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in Malstedt an einem geparkten Ford Mondeo vorbeifahren. Dabei geriet er in den Gegenverkehr - es kam zu einer folgenschweren Kollision, wie nordbuzz.de* berichtet.

Tödlicher Unfall im Kreis Rotenburg: Zwei Audi-100-Insassen sterben

Der Audi-Fahrer krachte frontal gegen einen entgegenkommenden VW Arteon. Der Audi 100 wurde durch den Aufprall förmlich aufgerissen.

+ Beide Insassen des Audi 100 hatten keine Chance, den Unfall im Landkreis Rotenburg zu überleben. © NonstopNews

Die Beifahrerin, eine 84-jährige Frau, starb noch an der Unfallstelle, ihr Ehemann kurze Zeit später im Krankenhaus in Bremervörde.

Dank moderner Sicherheitssysteme: VW-Arteon-Fahrer überlebt Unfall im Kreis Rotenburg

+ Der Fahrer des VW Arteon überlebte den Unfall in Malstedt - er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Bremervörde. © NonstopNews

Der Fahrer des VW Arteon, ein 61-jähriger Mann aus der Gemeinde Farven, erlitt schwere Verletzungen. Schlimmeres verhinderte wohl nur sein mit modernen Sicherheitssystemen ausgestattetes Auto. Die Kreisstraße 108 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis Mitternacht gesperrt werden.

