Eskalation in Disco! Türsteher will eingreifen - es folgen schreckliche Szenen

In einer Disko in Bremen eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen (Symbolbild)

In einer Disco in Bremen eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen. Ein junger Mann drehte durch und attackierte den Türsteher. Die Polizei kam im Großaufgebot.

Bremen - Vollalarm in einer Diskothek in Bremen: Zwei Gruppen junger Männer gerieten in der Bahnhofsvorstadt in einem Streit heftig aneinander. Die Polizei musste sogar mit einem Großaufgebot zur Disco anrücken.

In der Nacht auf Freitag (3. Mai) trafen die beiden Gruppen gegen 2.45 Uhr in einer Diskothek aufeinander und gerieten dabei in einen üblen Streit. Der Sicherheitsdienst griff sofort ein und trennte die beiden Lager, indem eine Gruppe nach draußen beordert wurde.

Bremen: Streit in Disco eskaliert - 22-Jähriger attackiert Türsteher

Draußen angekommen, spielte sich ein 22-jähriger Mann in den Vordergrund, der immer wieder versuchte, zurück in den Club in Bremen zu kommen. Dafür attackierte er sogar einen Türsteher mit einem harten Faustschlag gegen den Kopf. Der Angreifer schlug anschließend gegen eine Scheibe der Eingangstür, die daraufhin zu Bruch ging.

Auch als die Polizei Bremen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften angerückt war, ließ der 22-Jährige nicht locker. Der junge Mann verhielt sich weiterhin aggressiv und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand, wie die Polizei in ihrer Mitteilung berichtet. Hierbei prallte er zusammen mit einem Polizisten gegen das Fenster einer Bar, wobei die Scheibe ebenfalls zertrümmerte.

Disco in Bremen: Mann will Polizei mit Gullydeckel attackieren

Die zahlreichen Polizisten an der Rückseite der Disco in Bremen beobachteten noch, wie eine Person einen Gullydeckel aufnahm und mit diesem zur Vorderseite lief. Als er die Polizisten bemerkte, ließ er den Gullydeckel ganz schnell wieder fallen und rannte davon. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Während des Einsatzes der Polizei Bremen kam es zu Solidarisierungen umstehender Personen, sodass die Einsatzkräfte eine Absperrkette bilden mussten. Dann beruhigte sich die Situation sehr schnell. Bis zu zehn Streifenwagen der Polizei Bremen rückten zu dem Einsatz an.

Bremen: Polizei nimmt 22-Jährigen nach Disco-Streit fest

Der 22-jährige Tatverdächtige aus der Disco wurde mit auf das Polizeirevier genommen. Er erhielt einen Platzverweis für die Diskomeile in Bremen. Gegen ihn wurden nun auch Ermittlungen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung eingeleitet.

