A1-Drama um Flixbus: 50 Menschen in Bus bei Brand-Unglück auf Autobahn

Bremen - Die Fahrgäste in einem Flixbus erlebten am Dienstag, 4. Juni, gegen 23 Uhr während der Fahrt auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg eine extrem bedrohliche Situation. Wie nordbuzz.de* berichtet, fing der Flixbus plötzlich Feuer und wurde für die Passagiere zur Flammen-Hölle.

Nach Angaben von Nonstopnews war der Flixbus auf dem Weg von Amsterdam nach Hamburg, als es zum Flammen-Inferno auf der Autobahn A1 zwischen Bremen und Hamburg kam. Auf Höhe des Bremer Kreuzes fing der Bus plötzlich Feuer. Die Flixbus-Fahrerin reagierte geistesgegenwärtig und brachte das Fahrzeug unter der Autobahnbrücke der Autobahn A27 zum Stehen.

Sofort begann die Frau damit die 50 Passagiere aus der Flammen-Hölle zu evakuieren - gerade noch rechtzeitig. Die schockierten aber glücklicherweise unversehrten Fahrgäste mussten vom Seitenstreifen aus zusehen, wie der Bus komplett ausbrannte.

Zwischen Bremen und Hamburg: Brennender Flixbus auf Autobahn sorgt für Sperrung von A1 und A27

Es kam zu extremer Hitze- und Rauchentwicklung. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst rückte an, um der Flammen-Hölle Herr zu werden. Weil der brennende Flixbus direkt unter der Autobahnbrücke stoppte, musste nicht nur die A1 bei Bremen in Fahrtrichtung Hamburg, sondern auch die A27 in Richtung Hannover gesperrt werden. Inwiefern die Autobahnbrücke durch das Bus-Inferno beschädigt wurde, ist noch nicht klar. Die rund 50 Passagiere wurden vom Rettungsdienst durchgecheckt und im Anschluss in Ersatzfahrzeugen von der Autobahn 1 gebracht.

+ Nachdem der Flixbus Feuer fing, brannte er auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg komplett aus © Nonstopnews

