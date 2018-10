Mercedes durchbricht Edeka-Schiebetüren - SUV rast in mit Kunden gefüllten Supermarkt

Unfallursache unklar

+ © Polizei Ein Mercedes-SUV hat zwei Schiebetüren eines Edeka-Supermarktes durchbrochen. Obwohl sich darin Menschen befanden, gab es keine Verletzten. © Polizei

Ein Mercedes-SUV hat am Mittwochmittag zwei Schiebetüren eines Edeka-Supermarktes durchbrochen. Obwohl sich im Innern Kunden und Mitarbeiter befanden, gab es keine Verletzten. Es entstand Sachschaden am Auto und am Gebäude.