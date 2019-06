Messerattacke in der Straßenbahn: Mann sticht 16-Jährigem in den Hals

Aus dem Nichts wurde ein 16-Jähriger von einem Fremden in einer Straßenbahn in Bremen beleidigt und mit einem Messer attackiert. Er ist schwer verletzt.

Bremen - Ein Jugendlicher ist Polizeiangaben zufolge in einer Straßenbahn in Bremen von einem Unbekannten mit einem Messer in den Hals gestochen worden. Der 16-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Der Jugendliche sei mit einem Freund in der Nacht zum Samstag mit der Bahn gefahren, als die beiden von einem anderen Fahrgast beleidigt worden seien. Als sie sich umsetzen wollten, stach der Mann dem Jugendlichen demnach von hinten in den Hals. Anschließend sei der Täter an einer Haltestelle geflüchtet. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus.

In Bremen kam es kürzlich zu einem weiteren Messerangriff, nachdem ein Streit eskaliert war. Der Tatverdächtige traf danach eine kuriose Entscheidung.

