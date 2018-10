Messerattacke in Straßenbahn: Mann gerät mit Trio in Streit - dann wird er brutal attackiert

Ein Mitglied der Gruppe erst 14 Jahre alt

+ © dpa / Google Maps Screenshot (Montage). Bremen: Messer-Attacke in einer Straßenbahn an der Haltestelle "Bei den drei Pfählen". © dpa / Google Maps Screenshot (Montage).

Brutale Attacke in einer Straßenbahn in Bremen: In der Nacht auf Samstag ist ein Streit komplett eskaliert. Auf einen 22-Jährigen wurde mehrfach mit einem Messer eingestochen.