Polizei betritt ehemalige Shisha-Bar - und macht unglaublichen Fund

Die Bremen – Wie nordbuzz.de* berichtet, machten Polizisten in der Nacht von Donnerstag, 28. Februar, auf Freitag, 1. März, im Treppenhaus einer ehemaligen Shisha-Bar in der Pappelstraße in der Bremer Neustadt einen unglaublichen Fund.

Drogen-Fund in Bremen: 40 Kilo Marihuana wurden im Treppenhaus einer ehemaligen Shisha-Bar zurück gelassen

Nach Angaben der Polizei meldeten Anwohner Anwohner verdächtige Personen im Treppenhaus der einstigen Shisha-Bar. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Täter offenbar geflohen, hatten allerdings etwas Wichtiges vergessen: Drei Säcke mit insgesamt 40 Kilo Drogen!

40 Kilo Marihuana im Wert von einer viertel Million Euro: Polizei Bremen macht riesigen Drogen-Fund

Die Polizei Bremen beschlagnahmte das Marihuana mit dem geschätzten Marktwert von etwa 250.000 Euro und sucht nun nach Zeugen, die in der besagten Nacht im Bereich der Pappelstraße /Oderstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0421/3623888 entgegen.

