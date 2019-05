Schock im Hotel! Portier empfängt Gast - sein größter Albtraum wird plötzlich wahr

In einem Hotel in Bremen spielten sich dramatische Szenen ab, als ein Nachtportier einen Mann empfing.

Bremen - Der Nachtportier eines Hotels in der Löningstraße in Bremen, erlebte am frühen Donnerstagmorgen, 9. Mai, gegen 1.50 Uhr Schreckliches. Wie nordbuzz.de* berichtet, empfing der Portier einen Mann, der sich als potenzieller Gast ausgab - mit verheerenden Konsequenzen.

Bremen: Schock im Hotel - Portier in der Nacht von Mann überfallen

Der bislang unbekannte Mann betrat kurz vor zwei Uhr das Hotel in der Bremer Innenstadt. Bei dem 34 Jahre alten Portier erkundigte er sich nach einem Zimmer über die Weihnachtsfeiertage. In dem Moment, als der Angestellte des Hotels hinter den Tresen der Rezeption trat, folgte ihm der Mann plötzlich. Er forderte den Portier auf die Kasse zu öffnen und hielt dabei eine Hand in der Jackentasche, womit er signalisieren wollte, eine Waffe bei sich zu haben. Der Täter griff sich das Bargeld, welches sich in der Hotelkasse befand, und flüchtete zu Fuß.

Bremen: Überfall auf Nachtportier in Hotel - Täterbeschreibung der Polizei

Die Polizei Bremen fahndet nach dem Räuber mit folgender Täterbeschreibung:

zwischen 20 und 30 Jahre alt

circa 175 cm groß

dunkle Haare

Drei-Tage-Bart

dunkler Teint

trug beim Überfall eine dunkle Kapuzenjacke

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 3623888 entgegen.

