Schock im Restaurant! Koch rastet aus - dann geht er endgültig zu weit

Bremen - Ein Koch sollte bekanntlich gute Manieren haben, will er ein erfolgreiches Restaurant führen. Sollte man meinen. In Bremen benahm sich ein 38-jähriger Mann hingegen im Restaurant völlig daneben. Das berichtet nordbuzz.de*.

Es war der Mittwochabend (15. Mai), an dem der Koch plötzlich völlig die Fassung verlor und im Restaurant zunächst tobte, dann jedoch endgültig zu weit ging. Die Polizei aus Bremen rückten zum Restaurant in Vegesack an, um den durchgedrehten Koch zu bändigen. Ohne Erfolg, so viel sei schon mal verraten. Denn: Der 38-jährige Koch aus Bremen kam jetzt erst so richtig in Fahrt.

Bremen: Koch dreht völlig durch und randaliert in Restaurant

Vor dem Eintreffen der Polizei randalierte der Mann gegen 18.20 Uhr im Restaurant in Bremen. Die Beamten wurden deshalb zum Ort des Wahnsinns gerufen. Dort wollten sie den randalierenden Koch beruhigen, gut zusprechen – alles verlorene Liebesmüh.

Die Eskalationsstufe des Kochs hatte nämlich mittlerweile den Siedepunkt erreicht. Er schäumte vor Wut, wortwörtlich. Und servierte den Polizisten eine Mahlzeit, die ihnen so gar nicht schmeckte.

Bremen: Koch schlägt und spuckt in Richtung der Polizei

Zu den ihm von der Polizei Bremen vorgehaltenen Anschuldigungen äußerte er sich nicht, von wegen Randale und so. Als die Beamten seinen Ausweis sehen wollten, war es endgültig um ihn geschehen. Jetzt platzte dem Koch die Haube, er explodierte richtig!

Der 38-Jährige wehrte sich massiv, wie die Polizei Bremen in ihrem Bericht erklärt. Immer und immer wieder schlug und spuckte der Koch in Richtung der Polizisten. Die Beamten hatten nun aber auch genug gesehen und gespürt, das Ganze musste endlich ein Ende finden. Sie überwältigten den Koch und nahmen ihn unter dem Einsatz einer Spuckschutzhaube vorübergehend mit auf das Polizeirevier.

Bremen: Polizei ermittelt gegen randalieren Koch aus Restaurant

Dem 38-jährigen Koch droht nun eine Strafe wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizei Bremen ermittelt in diese Richtung. Ein Beamter wurde bei dem Angriff des Kochs leicht verletzt.

heu

