Fans diskutieren über dieses Foto von Cathy Hummels

Model und TV-Moderatorin Cathy Hummels dreht gerade mit ProSieben in Hollywood. Doch die Fans interessieren sich für etwas ganz anderes.

München/Los Angeles - Cathy Hummels reist gerade um die Welt. Die 29-Jährige steht für ProSieben in Hollywood vor der Kamera. Was genau die schöne Moderatorin für ihre Fans macht, ließ die Ehefrau von FC Bayern-Star Mats Hummels aber offen. Im letzten Jahr machte Cathy gemeinsam mit dem Sender einen TV-Rundgang auf dem Münchner Oktoberfest (zur aktuellen Bierpreis-Debatte geht‘s hier lang). Jetzt scheint es neues Reportage-Material zu geben. Und Cathy hat Spaß: In den Armen von Supermann fühlt sich die Münchnerin sichtlich wohl:

Today I met the real Superman in Hollywood - on tour with @prosieben Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 5. Jun 2017 um 11:04 Uhr

Am Sonntag postete Cathy ein Foto in Yoga-Pose, zeigte sich völlig entspannt und im Einklang mit sich selbst. Eigentlich ein harmonisches Bild - eigentlich. Die enge Leggings aber vor allem das prall gefüllte Top interessiert einige ihrer ca. 158.000 Follower aber anscheinend mehr.

Let yoga free your mind #namaste Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 4. Jun 2017 um 16:07 Uhr

User „Motzki78“ kommentiert: „So große Brüste?“ und spielt damit auf ein erst neulich heiß diskutiertes Thema an: Nachdem Cathy Hummels sich im Bikini am Pool zeigte, spekulierten einige Fans über eine Brustvergrößerung der 29-Jährigen (wir haben über das Foto berichtet). Als Cathy sich dann noch mit tiefem Ausschnitt im kleinen Schwarzen zeigte (Das Foto gibt es hier), rissen die Gerüchte seitens der Instagram-User nicht ab. Cathy könnte die Diskussionen ganz einfach beenden - mit einem klaren Statement. Doch die Frau an Mats Hummels Seite denkt gar nicht daran, bleibt entspannt und genießt die sonnigen Tage des Lebens - oder wie Cathy unter ihrem neuen Foto selbst beschreibt: „Let yoga free your mind.“

