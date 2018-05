Brutaler Tierquäler hängt Hund Asko an Baum auf - Detail am Bein gibt Rätsel auf

Ein brutaler Tierquäler hängte Hund Asko an einem Baum im Schwalbacher Wald auf - am Dienstag ist der Prozess gestartet.

Wetzlar - Was für ein schrecklicher Anblick! Ende Januar 2017 sorgte die Polizei mit der Veröffentlichung dieser Fotos für Entsetzen bei Tierfreunden und den Bewohnern im mittelhessischen Wetzlar. Ein Spaziergänger hatte damals im Schwalbacher Wald einen aufgehängten Hund gefunden. Extratipp.com* berichtet darüber.

+ Mit dieser Hundeleine wurde Asko am Baum aufgehängt. © Polizei



"Asko" hing an einem Baum - tot. Am Dienstag begann der Prozess am Amtsgericht Wetzlar gegen den brutalen Tierquäler. Besonders schlimm: Angeklagt ist Askos Besitzer. Die Art, wie er seinen Hund tötete, ist an Grausamkeit nur schwer zu überbieten. Die Polizei teilte Einzelheiten mit.

Detail am Bein von Asko gibt Rätsel auf

Der Mann hatte die Leine in etwa zwei Metern Höhe an einem Ast festgebunden und dann stramm gezogen. Askos Hinterbeine und Gesäß berührten dabei noch den Boden. Der Todeskampf des Schäferhundmischlings muss nach Angaben der Ermittler besonders "qualvoll" gewesen sein.



Am Bein des toten Hundes bemerkten die Ermittler eine Narbe. Das Bein von Asko war rasiert. Alles deutete auf eine OP hin. Gut möglich, dass der Besitzer nach der Operation mit der Pflege des Tieres überfordert war und sich deshalb dazu entscheid, Asko am Baum aufzuhängen. Bereits am Dienstag soll ein Urteil fallen.

Matthias Kernstock

