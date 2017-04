Camperin vergewaltigt: Rätselhafte Decken gefunden

Troisdorf - Nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin hat die Polizei eine großflächige Fahndung eingeleitet. Auch ein Phantombild hat die Polizei bereits veröffentlicht.

Nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin in Troisdorf bei Bonn wollen Fahnder die Gegend rund um den Tatort am Donnerstag erneut durchkämmen. Die Polizei setzt bei der Suche in der Siegaue am Vormittag Kräfte der Einsatzhundertschaft und einen Hubschrauber ein, wie die Ermittler am Donnerstagmorgen mitteilten.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Wochenende in den Siegauen eine 23-Jährige und ihren Freund aus dem Stuttgarter Raum beim Zelten überfallen und die Frau vergewaltigt haben soll. Der Gesuchte soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkelhäutig und von schmaler Statur sein und sprach „gebrochenes Englisch“. Des Weiteren teilt die Polizei mit, dass der Mann ein größeres Messer mit sich führte und eine helle Jeans und eine kurze Sommerjacke getragen haben soll.

Camperin vergewaltigt: Polizei entdeckt mysteriöse Decken Zur Fotostrecke

Mysteriöse Decken unweit des Tatorts aufgetaucht

Die Ermittler fanden unweit des Tatorts vier Decken, die nach dem aktuellen Ermittlungsstand möglicherweise dem Täter zuzuordnen sind. Um Klarheit zu der Herkunft oder dem Besitzer der Decken zu bekommen, hat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Zu der Tat gingen zahlreiche Hinweise aus ganz Deutschland bei den Ermittlern ein. Den Angaben zufolge wurde auch DNA-Material des Täters sichergestellt. Ein Verdächtiger wurde nach kurzer Zeit entlastet, da die DNA-Proben nicht übereinstimmten, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Polizei veröffentlichte zudem ein Phantombild. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228 - 150 entgegen.

dpa/mt