Chantal (12) vermisst: Polizei hat neue Spur

Berlin - Einer neuen Spur geht die Berliner Polizei fünf Tage nach dem Verschwinden eines zwölfjährigen Mädchens nach.

Von einem seit Dienstag in Berlin vermissten 12-jährigen Mädchen fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei sucht nach Polizeiangaben vom Sonntag nun nach einem Mann, mit dem Chantal am Tag ihres Verschwindens Kontakt gehabt haben soll. Er heiße vermutlich Philipp. Das Mädchen sei womöglich bei ihm zu Hause oder mit ihm in einer Wohnung gewesen. Dieser Mann sei "als Zeuge sehr wichtig".

Den Ermittlungen zufolge wollte Chantal am 14. Februar vom Bahnhof Wittenau zum Alexanderplatz fahren, um dort einen Freund zu treffen. Bis gegen 21 Uhr trafen bei einer Freundin Chantals noch Handynachrichten von dem Mädchen ein. Seitdem fehle jede Spur von ihr, teilte die Polizei am Sonntag mit.

AFP