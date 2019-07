Tuberkulose an Grundschule: Gesundheitsamt leitet Maßnahmen ein

In Chemnitz ist an einer Grundschule ein Tuberkulose-Fall bekannt geworden.

An einer Grundschule in Chemnitz ist eine Lehrkraft an Tuberkulose erkrankt. Da sich die Krankheit über die Luft verbreitet, leitete das Gesundheitsamt Maßnahmen ein.

Chemnitz -An einer Chemnitzer Grundschule ist eine Lehrkraft an Tuberkulose erkrankt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Demnach wurde die Krankheit vor kurzem festgestellt. Der Patient oder die Patientin sei in einem Krankenhaus. Das Gesundheitsamt habe nun gemeinsam mit Schul- und Jugendamt Maßnahmen eingeleitet, um zu klären, ob sich weitere Menschen angesteckt hätten.

Demnach habe das Amt bereits begonnen, Personen zu informieren, die engeren Kontakt mit der Lehrkraft hatten. Anfang August soll es in der Schule drei Informationsveranstaltungen für Schüler und Eltern geben. In Verdachtsfällen würde gegebenenfalls auch eine Blutentnahme erfolgen. In der Regel seien dann nach wenigen Tagen erste Ergebnisse zu erwarten.

Eine Übertragung der durch Bakterien ausgelösten Krankheit Tuberkulose findet nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) über Tröpfchen in der Luft statt. Erkrankte leiden unter Kraftlosigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme oder anhaltendem Husten.

