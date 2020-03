Corona in Berlin: Weitreichende Kontaktbeschränkungen - nur das ist noch erlaubt

Das Coronavirus schränkt das Leben der Berliner weiter ein. Ab sofort gelten strengere Regeln. Treffen von mehr als zwei Leuten sind untersagt.

Der Berliner Senat legt neue Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus* fest.

Treffen von mehr als zwei Personen sind nicht mehr gestattet.

Die Maßnahmen sollen vorerst bis zum 5. April gelten.

Berlin - Der öffentliche Raum wird in der Hauptstadt massiv eingeschränkt. Seit Montag bis einschließlich 5. April gelten die Kontaktbeschränkungen, die der Senat verabschiedet hat. Ab sofort sind Treffen von mehr als zwei Leuten untersagt - die Kanzlerin hat nun die Entscheidung erklärt. Davon nicht betroffen sind Familien sowie Menschen, die ohnehin gemeinsam in einem Haushalt wohnen.

Die Schutzm aßnahmen* sollen den drastischen Anstieg der Corona-Infektionen einbremsen. "Wir wollen nicht mehr hinnehmen, dass sich größere Gruppen frei in der Stadt bewegen. Dafür ist das Ansteckungsrisiko* zu groß", erklärte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montagmorgen die weitreichenden Beschränkungen gegenüber rbb. Demnach seien alle Personen angehalten, sich ständig in ihrer Wohnung aufzuhalten. Wer dennoch seine eigenen vier Wände verlässt, muss in der Lage sein, dies womöglich gegenüber Beamten begründen zu können. Zudem gilt außerhalb der Wohnung ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

Corona: Berliner Polizei nimmt Furcht

Über Twitter informierte auch die Berliner Polizei über ihre Herangehensweise - und versucht damit die womöglich präsente Angst vor einer Kontrolle zu nehmen. "Wer heute an die frische Luft will, muss nicht ständig fürchten, in eine Kontrolle zu geraten", heißt es.

Unsere Kolleg. kontrollieren vor allem Gruppen über 2 Personen, in denen deutlich gegen die Abstandsregelung verstoßen wird.#COVID19#StayHome #FlattenTheCurve — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 23, 2020

Vielmehr werden man sich auf Gruppen von mehr als zwei Personen fokussieren. Einer Ausgangssperre gleiche dies nicht, wie auch Müller mit Nachdruck unterstreicht: „Es ist eben noch was möglich. Eine Ausgangssperre ist ein noch deutlich weitergehender Schritt. Dann wäre es tatsächlich gar nicht mehr möglich, rauszugehen. Auch nicht zum Spazieren gehen oder um auch nur einen einzigen Freund irgendwo zu treffen."

Folgende Einzelfälle werden weiterhin trotz des Coronavirus gestattet.

Ausnahmeregeln für das Verlassen der Wohnung

berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeiten

Besuche bei Ärzten, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten, Blutspenden

Einkäufe des persönlichen Bedarfs

Besuche bei Ehe- und Lebenspartnern und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts bei Kindern

Besuch bei alten und kranken Menschen. Hier gelten allerdings Einschränkungen für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen

die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

die Begleitung im Sterben liegender Person sowie Beerdigungen im engsten Familien- oder Freundeskreis

das Verlassen von Berlin und das Rückkehren. Erlaubt ist dies aber nur auf direktem Weg von und zur Wohnung.

Sport und Bewegung im Freien - mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person. Allerdings "ohne jede sonstige Gruppenbildung"

die Versorgung und Betreuung von Tieren

die Bewirtschaftung von gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Flächen

der Besuch von noch erlaubten Veranstaltungen oder Versammlungen, zum Beispiel Gerichtsverhandlungen

die Teilnahme an Prüfungen

die Wahrnehmung dringender Termine bei Behörden, Gerichten, Gerichtsvollziehern, Anwälten und Notaren

bei behördlichen, staatsanwaltschaftlichen oder polizeilichen Vorladungen

der Besuch von Kirchen, Moscheen, Synagogen und Häusern anderer Weltanschauungsgemeinschaften zur "individuellen stillen Einkehr"

