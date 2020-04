Coronavirus: Experte Drosten spricht über mögliches Medikament mit „ernstzunehmenden Nebenwirkungen“

Corona: In der Krise ist seine Expertise gefragt: Virologe Christian Drosten sprach in einer neuen Folge des NDR-Podcasts über Corona-Apps und ein mögliches Medikament.

Virologe Christian Drosten äußerte sich zur aktuellen Lage in Deutschland .

äußerte sich zur aktuellen Lage in . Er sprach intensiv über Apps und ein Medikament , das derzeit getestet wird.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland*. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen* in Deutschland als Karte.



Hamburg - Das Coronavirus* und seine Folgen haben Deutschland fest im Griff. Die seit gut zwei Wochen geltenden Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote gelten bundesweit, wenn auch nicht ganz einheitlich. Im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten“ äußert sich der Virologe zu den aktuellen Geschehnissen rund um das Virus. Am Freitag ging es auch um Apps, sowie um das Medikament Chloroquin.

Virologe Drosten: App könnte „Teil der Arbeit des Gesundheitsamts“ übernehmen

Drosten kritisierte, dass aktuelle Möglichkeiten der Intervention wie die „einfache Identifikation von Fällen und die Kontaktverfolgung zu spät kommt.“ Berechnungen und Identifikation dauern zu lang, wobei möglicherweise infizierte Patienten, die man feststellen möchte, bereits „verloren“ haben könnten.

Drosten ist Befürworter eines flächendeckenden Meldesystems in Form einer Handy-App. Die „hypothetische App“ würde Symptome aufnehmen und diese an Labore schicken. „Die App würde einen Diagnostik-Vorgang auslösen“, so Drosten. „In dem Moment kann die App dann anfangen, zurückzuverfolgen, mit welchen anderen Handys man ‚in Kontakt‘ war.“

Virologe Drosten warnt vor Nebenwirkungen von Chloroquin

So könnten andere Nutzer dann einen möglichen Kontakt mit einem Nutzer mit Symptomen feststellen. „Im Prinzip wird ein Teil der Arbeit des Gesundheitsamts auf die App übertragen.“ Man würde somit auch Zeit gewinnen, 47 Prozent der Deutschen würden sie laut einer Umfrage nutzen. Die Handyapp bezeichnete Drosten als „Hoffnungsschimmer“.

Auch über eine Studie zum Medikament Chloroquin wurde gesprochen. Jedoch ist Drosten skeptisch, da das Malaria-Medikament „ernstzunehmende Nebenwirkungen“ habe, es bliebe dennoch „in der Diskussion“.

Virologe Drosten: Malaria-Medikament Chloroquin „ist eine schwache Lösung“

Die Erfolge einer Studie ordnet Drosten anschließend ein. In der Studie wurden zwei gleichgroße Patientengruppen herangezogen, einer Gruppe wurde das Medikament verabreicht. „Was man findet, ist, dass die Lungenentzündung der unbehandelten Gruppe bei 17 von 31 Fällen nach einer Woche besser wird. In der Behandlungsgruppe werden Lungenentzündungszeichen bei 25 von 31 Fällen besser.“ Drosten merkte an, man wisse nicht genau, „ob die Studie nicht zu klein ist.“

Abschließend sagte er, „wenn Chloroquin eine Lösung ist, dann ist sie eine schwache Lösung. Man gewinnt nicht viel dazu.“

