Niedersachsen: Das sind die aktuellen Corona-Risikogebiete

Die Zahl der Corona-Risikogebiete in Niedersachsen steigt. Derzeit sind vier Regionen betroffen. Ein Überblick.

Die Liste der Corona-Risikogebiete in Niedersachsen wird immer länger.

in Niedersachsen wird immer länger. Aktuell sind vier Regionen betroffen.

Außerdem gilt in Niedersachsen ein Beherbergungsverbot.

Hannover - Die Corona-Fallzahlen steigen in Deutschland sprunghaft an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet am Freitag, 09.10.2020, 4.516 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der Risikogebiete - auch in Niedersachsen.

Einen ersten Richtwert für die Einstufung als Risikogebiet bietet die Anzahl der Neuinfizierten. Wird der Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen übertroffen, folgt eine Bewertung der einzelnen Bundesländer. Diese entscheiden selbstständig, welche Gebiete als Risikogebiete erklärt werden.

Corona-Fälle in Niedersachsen (09.10.2020) 22.353 (+412) Todesfälle 696 (+3) Genesene 18.453 (+170) 7-Tagesinzidenz 19,7

Corona: Beherbergungsverbot in Niedersachsen - Landkreis Vechta ist Risikogebiet

Konsequenzen für die Menschen aus einem Risikogebiet in Deutschland sind verschärfte Maßnahmen. Dazu zählt auch die eingeschränkte Urlaubsplanung. Viele Bundesländer verhängen ein Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Hotspots. Inzwischen überschreiten immer mehr Regionen den Grenzwert - dazu zählen auch mehrere Landkreise in Niedersachsen.

Das Coronavirus bereitet sich stark im niedersächsischen Landkreis Vechta aus. Der Grenzwert wurde überschritten. Das liegt unter anderem an einem Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim. Nach Angaben des Landes Niedersachsen liegt der Wert bei 68,6 (Stand 09.10.2020). In diesem Landkreis wurden insgesamt 780 Corona-Fälle und 14 Todesfälle gemeldet (Stand 09.10.2020).

Menschen, die aus Gebieten mit besonders vielen Corona-Infizierten kommen (mehr als 50/100.000 in 7 Tagen), dürfen vorerst leider nicht mehr zu touristischen Zwecken in Niedersachsen übernachten. pic.twitter.com/CGa9N6wREa — MP Stephan Weil (@MpStephanWeil) October 8, 2020

Corona in Niedersachsen: Landkreis Wesermarsch und Emsland betroffen

Der Landkreis Wesermarsch hat ebenfalls die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Der Wert liegt bei 61 (Stand 09.10.2020). Hier haben sich insgesamt 234 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Acht Menschen sind verstorben. (Stand 09.10.2020).

Auch in Emsland haben die steigenden Infektionszahlen immer wieder Sorge bereitet. Derzeit liegt der Landkreis bei 52,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand 09.10.2020). Erst vor Kurzem hat ein Corona-Ausbruch auf dem Schlachthof Weidemark für Schlagzeilen gesorgt.

Corona in Niedersachsen: Landkreis Cloppenburg überschreitet Grenzwert deutlich

Mehr als 80 Beschäftigte wurden positiv getestet. Wie das Land Niedersachsen mitteilt, sind aktuell 954 Corona-Fälle und 25 Todesfälle bekannt (Stand 09.10.2020).

Der Landkreis Cloppenburg ist derzeit am stärksten betroffen. Die aktuelle 7-Tagesinzidenz ist deutlich überschritten und liegt dem Land Niedersachsen zufolge bei 86,1 (Stand 09.10.2020). Nach einem weiteren Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Emstek sind die Infektionszahlen sprunghaft gestiegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich hier insgesamt 836 Menschen infiziert. Es gibt einen Todesfall in dem Landkreis. (Stand 09.10.2020)

Corona in Niedersachsen: Landkreis Oldenburg nur knapp unter der Grenze

Der niedersächsische Landkreis Oldenburg liegt in der Corona-Krise nur noch knapp unter der Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das Land Niedersachsen gibt einen Wert von 45,1 an (Stand 09.10.2020). Insgesamt haben sich dort 556 Menschen mit dem Virus infiziert, 14 starben in Folge der Erkrankung (09.10.2020). (Karolin Schaefer)

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa