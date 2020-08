Corona in Niedersachsen: Infektionszahlen steigen schnell an - Weil will Kurzarbeitergeld anpassen

Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder an. Erst vor wenigen Tagen waren die letzten Testzentren in Niedersachsen geschlossen worden. Ministerpräsident Weil äußert sich zu Kurzarbeitergeld.

Die Corona-Infektionen* in Niedersachsen steigen wieder in die Höhe.

steigen wieder in die Höhe. Erst kürzlich geschlossenen Testzentren müssen ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Update vom Donnerstag, 06.08.2020, 15.20 Uhr: Stephan Weil (SPD), der Ministerpräsident von Niedersachsen, hat sich am Donnerstag (06.06.2020) für eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate ausgesprochen. Grund sieht er in der noch immer in Deutschland grassierenden Corona-Pandemie. Weil verkündete seinen Wunsch in einer Sendung bei RTL/ntv.

Corona in Niedersachsen: Ministerpräsident Weil will Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

„Wir haben es ja nicht mit einer normalen Konjunkturkrise zu tun, sondern mit einer Krise ganz besonderer Art. Solche Krisen müssen auch flexibel beantwortet werden“, sagte Weil. Eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes aufgrund der Pandemie hatten Ende Juni die Wirtschaftsminister der Bundesländer bereits ins Spiel gebracht. Eine Entscheidung darüber steht jedoch noch aus.

Aktuell gilt ein befristeter Anspruch für Kurzarbeitergeld auf 12 Monate - in bestimmten Fällen bis zu 21 Monate. In vielen Unternehmen würde das Kurzarbeitergeld derzeit auslaufen, sagte Stephan Weil gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Und wenn diese Unternehmen jetzt vor der Wahl stehen, entweder voll zahlen oder entlassen zu müssen, dann liegt die Entscheidung relativ klar auf der Hand.“

Corona in Niedersachsen: Die Zahlen vom Donnerstag

Update vom Donnerstag, 06.08.2020, 10.00 Uhr: In Niedersachsen sind aktuell 14.736 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Das sind 73 Personen mehr im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen hat sich nicht erhöht. Von dem Virus genesen, sind in Niedersachsen 13.397 Menschen und damit 43 mehr als am Mittwoch (05.08.2020).

Bisher gemeldete Corona-Infektionen 14.736 (+ 73*) Im Zusammenhang mit Corona Verstorbene 654 (0*) Geschätzte Zahl der Genesenen 13397 (+43*) Stand 06.08.2020; *Änderung zum Vortag

Corona in Niedersachsen: FDP fordert Mitentscheidung des Landtages bei Corona-Maßnahmen

Stefan Birkner, Partei- und Fraktionschef der niedersächsischen FDP, hat im NDR-Sommerinterview der Landesregierung vorgeworfen, das Recht des Landtags auf eine Mitentscheidung über Corona-Maßnahmen zu blockieren. „Wir mahnen das seit Wochen und Monaten an und die Landesregierung verweigert sich dem“, kritisierte der FDP-Politiker. „Das Parlament spielt gar keine Rolle bei den Entscheidungen. Das halte ich für ein großes Defizit. Und das muss dringend abgestellt werden.“

Komme gerade aus dem Ausland und sehe diese Bilder. Viele blicken nach Deutschland, bewundern uns dafür, wie wir mit #Corona umgegangen sind. Solche Bilder sind eine Katastrophe. Sie zerstören alles. Sie gefährden Menschenleben, zerstören Existenzen. Sie machen mir Angst. #b0108 https://t.co/8kEV2j1UB5 — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) August 1, 2020

Grundsätzlich äußerte Birkner Verständnis für die schnell erforderlichen Maßnahmen am Anfang der Corona-Pandemie. Es sei aber Zeit gewonnen worden. Damit gebe es die Möglichkeit, die Rechtsetzung so vorzunehmen, wie es das Grundgesetz vorsehe, sagte er im NDR-Sommerinterview: „Wesentliche Eingriffe in die Grundrechte müssen durch die Parlamente vorgenommen werden.“

Corona in Niedersachsen: Geschlossene Testzentren müssen wieder öffnen

Erstmeldung vom Mittwoch, 0508.2020, 16.15 Uhr: Göttingen - Das Coronavirus in Niedersachsen nimmt wie überall in Deutschland wieder an Fahrt auf. Durch steigende Corona-Infektionen werden nun kürzlich geschlossene Corona-Testzentren in Niedersachsen wieder geöffnet. Am Mittwoch (05.08.2020) sind aktuell 14.663 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 654 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

+ Ein Mitarbeiter steht in einem Container im Testzentrum am Flughafen Hannover-Langenhagen. © Moritz Frankenberg/dpa

Corona in Niedersachsen: Testzentren werden wieder geöffnet

Erst vor wenigen Tagen waren die letzten Testzentren geschlossen worden, doch einige sollen nun ihren Betrieb wieder aufnehmen. Dafür gibt es einen weiteren Grund, denn auch Menschen aus Nicht-Risiko-Gebieten können sich jetzt auf das Coronavirus testen lassen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (05.08.2020) 14.663 (+46) Geschätzte genesene Personen 13.354 (+33) Verstorbene Personen (mit SARS-Cov-2) 654

Das Testzentrum in Hannover in Niedersachsen hat vor rund einer Woche angefangen, Menschen auf eine Corona-Infektion zu testen. 11 weitere Corona-Testzentren in ganz Niedersachsen sollen folgen und in den nächsten Wochen wieder in Betrieb gehen.

Corona in Niedersachsen: Flughafen Hannover nimmt Abstriche von Ferien-Heimkehrern

Auch Menschen, die mit dem Auto, Bus oder Bahn aus den Ferien kommen - egal, ob Risikogebiet oder nicht - können sich dort testen lassen. Das Abstrich-Zentrum in Empelde in der Region Hannover in Niedersachsen ist folgend auf den Flughafen Hannover ebenfalls wieder gestartet.

Wer aus einem Risikogebiet kommt und in Hannover landet, muss einen Corona-Test machen.https://t.co/D8sa0TOCoM pic.twitter.com/B5mzxGaUcu — NDR Niedersachsen (@NDRnds) July 29, 2020

Direkt in der ersten Woche ließen sich am Flughafen Hannover rund 336 Rückkehrer aus den Ferien testen. Die Rate auf positive Tests liege laut einer Sprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) bei 0,94 Prozent. (Katharina Ahnefeld und Diana Rissmann mit dpa)

