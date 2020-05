Coronavirus-Maßnahme: Was ist dran an angeblicher Impfpflicht für Deutschland?

Im Netz wird über eine Coronavirus-Impfpflicht in Deutschland spekuliert. Ist eine solche Maßnahme bereits beschlossen?

Baden-Württemberg - Im Netz geht es heiß her. Das Thema: Impfpflicht in Deutschland. Derzeit suchen Forscher nach möglichen Therapien gegen das Coronavirus*, auch bereits bekannte Medikamente spielen hier eine wichtige Rolle. Kurz: Von einem Impfstoff kann in Deutschland noch nicht die Rede sein. Zwar laufen die Forschungen auf Hochtouren, die Entwicklung könnte aber noch Monate dauern.

Trotzdem ist schon von einer Impfpflicht die Rede. Ist diese womöglich schon beschlossene Sache? YouTube-Videos behaupten genau das - und berufen sich auf angeblich offizielle Quellen.

Ist da was dran? Fakt ist: Es gibt einen Entwurf zur Reform des Infektionsschutzgesetzes, der vergangene Woche vom Bundeskabinett diskutiert wurde. Und: In einem Papier ist von einer "Impf- oder Immunitätsdokumentation" die Rede. Könnte an einer möglichen Impfpflicht in Deutschland* also wirklich was dran sein? Ein echo24.de-Artikel* gibt Antworten.

