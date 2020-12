„Querdenker“ in Frankfurt - „Weihnachtsshopping“ angekündigt trotz Demo-Verbot

In Frankfurt werden sogenannte „Querdenker“ trotz Verbots Präsenz zeigen. Auch wenn das Verwaltungsgericht das Demo-Verbot bereits bestätigt hat.

Am 12. Dezember kommen die sogenannten „Querdenker“ nach Frankfurt.

Ein Demo-Verbot der Mainmetropole versuchen sie zu umgehen.

der Mainmetropole versuchen sie zu umgehen. Gegenkundgebungen sind bereits angekündigt.

Frankfurt - Verbot hin oder her: Am Samstag (12.12.2020) kommen die sogenannten „Querdenker“ aka Corona-Leugner nach Frankfurt. Die Stadt hatte den Demonstrationszug „Wiege der Demokratie - Für Frieden und Freiheit“ sowie potenzielle Ersatzveranstaltungen des Veranstalters „Querdenken 69 Frankfurt“ am 8. Dezember verboten, mit der Begründung, dass von dem Marsch in Zeiten von Corona eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung ausgehe.

Eilantrag der sogenannten „Querdenker“ Frankfurt abgelehnt

Mit einem Eilantrag versucht die Gruppe noch, die Verfügung zu kippen, jedoch bislang erfolglos. In einer Pressemitteilung heißt es, das Verbot sei „als unverhältnismäßig zu bewerten“, auch könne die Nichteinhaltung der Corona-Maßnahmen „nicht eingeschätzt werden und auf keinen Fall ein Verbot begründen“. Das sah das Verwaltungsgericht Frankfurt wohl anders, wobei es sich in seiner Entscheidung auf Erfahrungswerte gestützt haben dürfte. Die sogenannten „Querdenker“ haben angekündigt, in die nächste Instanz zu gehen.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat das Verbot der #Querdenker-Großdemonstration bestätigt.



Alle Infos 👉

In der Mainmetropole wollen sie in jedem Fall Präsenz zeigen. Auf Telegram, dem Sammelbecken der Verschwörungstheoretiker, wurde bereits vor Tagen dazu aufgerufen, in Frankfurt Demonstrationen anzumelden, weiter ist die Rede von einem „Advents- und Weihnachtsshoppingtag“. Vorgeschlagen wurde auch, wohl zur Tarnung auf der Zeil Müll aufzusammeln „unter dem Motto #unsere Stadt soll schöner werden ... Das Ergebnis soll Herr Feldmann übergeben werden, vor dem Römer.“.

Kundgebungen und Aufzüge seien tatsächlich „überall in der Stadt“ organisiert; es wird empfohlen, für den Trip unter anderem warme Decken, belegte Brötchen und Taschentücher mitzubringen: „Distanziert euch von Provokateuren und haltet euch fern von schwarz vermummten Gruppierungen.“ Konkret wird dazu aufgerufen, sich um „kurz vor 12 Uhr“ in der Innenstadt aufzuhalten.

Zahlreiche Proteste gegen die sogenannten „Querdenker“ in Frankfurt sind angekündigt

Ungestört dürfte der „Shopping“-Tag der Corona-Leugner nicht vonstattengehen. Gegenproteste haben sich bereits vielfach angekündigt, darunter am Goetheplatz, Paulsplatz, Karlsplatz, an der Hauptwache, Wiesenhüttenplatz und am Jürgen-Ponto-Platz. Unter dem Motto „Solidarisch durch die Krise“ ruft ein breites Bündnis für „Verteilungsgerechtigkeit statt Verschwörungsideologien und rechte Hetze“ auf. Ein Demozug soll sich bereits um 11.30 Uhr an der Bockenheimer Warte sammelnals Ende der Route ist der Rothschildpark hinter der Alten Oper geplant.

Auch die „Omas gegen Rechts“ werden nach Frankfurt kommen. Ursprünglich wollten sie an der Paulskirche eine Menschenkette bilden, die Polizei hat jedoch angekündigt, den Platz komplett abzusperren. „Auch wenn wir morgen nicht zur Paulskirche kommen, wir reden mit. Und haben keine Angst.“, heißt es auf Twitter. Die FR wird morgen vor Ort sein und live berichten. (Katja Thorwarth)