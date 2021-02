Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Corona-Zahlen explodieren - Grenzstadt verhängt Kontaktsperre

Alle Entwicklungen im News-Ticker

+ © IMAGO / YAY Images Deutsche Mittelstadt an der dänischen Grenze: Flensburg. © IMAGO / YAY Images

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Patrick Mayer schließen

Weitere schließen

Die Corona-Mutationen machen in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland große Sorgen. In Flensburg sind Treffen vorerst nicht mehr erlaubt. Der News-Ticker.