R-Wert in Deutschland steigt rapide - Hunderte feiern große Party in Berlin

Die Corona-Lage bleibt angespannt: In Göttingen gab es einen großen Ausbruch, Sterbefall-Statistiken alarmieren - und nun sind mehrere Polizisten erkrankt.

In Göttingen gab es einen Corona*-Ausbruch - 35 Personen wurden bisher positiv getestet.

Grund für den Ausbruch sind wohl mehrere private Feiern (Update vom 31. Mai, 15.22 Uhr).

Der R-Wert liegt deutschlandweit erneut über der kritischen Marke 1.

Update vom 1. Juni, 17.34 Uhr: Die Reproduktionszahl (kurz: R-Wert) ist am Pfingstmontag laut aktuellem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Vergleich zum Vortag (1,04) deutlich gestiegen. Sie lag - Stand vom 1. Juni - bei 1,20. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als eine weitere Person ansteckt.

Die Zahl der Neuinfektionen verharrt in Deutschland dennoch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Gesundheitsämter haben dem RKI 333 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Bislang starben demnach bundesweit 8511 nachweislich mit dem Virus Infizierte, damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um elf. Etwa 165.900 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 600 mehr als einen Tag zuvor.

Andrang an Pfingsten trotz Corona: Ostseebäder reagieren auf Touristenansturm

Update vom 1. Juni, 15.39 Uhr: An Pfingsten waren einige Ostseestrände für Pandemie-Verhältnisse derart überfüllt, dass sie als Konsequenz am Montag gesperrt wurden. Die Ostseebäder in Scharbeutz und Timmendorf sind seit Mittag nicht mehr geöffnet, wie unter anderem der NDR berichtet. Die Polizei prüft demnach die Lage an den Stränden. Anreisende werden dringend gebeten, wieder umzudrehen.

Bei bestem Wetter waren in SH heute viele Ausflügler unterwegs. Die Gemeinden #Haffkrug und #Scharbeutz mussten auf den Besucheransturm reagieren - hier können bis voraussichtlich 18 Uhr keine Tagestouristen kommen. #CoronaVirusSH #CoronaVirusDE https://t.co/q0VMWvRWSl — NDR SH (@NDRsh) June 1, 2020

Scharbeutz‘ Bürgermeisterin Bettina Schäfer begründete dies demnach damit, dass die nötigen Abstandsregeln so nicht eingehalten werden könnten. Scharbeutz hatte als Corona-Auflage eine Parkplatzauslastung von höchstens 70 Prozent festgelegt - die bis Montagmittag dem Bericht zufolge schon fast erreicht war. Die Rede war von einem Verkehrschaos in den Ostsee-Gemeinden.

+ Der Strand von Scharbeutz an der Ostsee (Archivbild) © dpa / Gregor Fischer

Auch die Gemeinde Haffkrug erließ am Montag ein Stopp für Tagestouristen, wie ihn einige Gemeinden bereits am Pfingssonntag erlassen hatte. An der Westküste kontrollierte die Polizei über die Feiertage die Einhaltung in Büsum, St. Peter Ording und auf Amrum, Sylt und Föhr, so der NDR. Von 800 Autos mussten 200 wieder umkehren, weil sie keine Übernachtungs-Buchung vorweisen konnten. Der Polizei zufolge kam es aber zu keinen großen Zwischenfällen.

R-Wert in Deutschland erneut über kritischer Marke - Hunderte feiern große Party in Berlin

Update von 13.47 Uhr: Musikveranstaltungen sind aktuell immer noch untersagt, deshalb wurde gestern zu einer „Wasserdemo“ auf dem Berliner Landwehrkanal aufgerufen. „Ravekultur retten“ - so war die Aktion in sozialen Netzwerken beworben worden. Dabei hieß es: „Damit es kein Superspreader-Event wird, möchten wir euch unbedingt darum bitten, Gesichsbedeckungen mitzunehmen, Abstand zueinander zu halten und in jedem Boot maximal Mitglieder von zwei Haus- und Knutschgemeinschaften an Bord zu nehmen“, wie Focus.de berichtet. Bilder des Events zeigen jedoch, dass sich viele Teilnehmer nicht daran hielten. Kaum jemand trägt auf den Fotos eine Maske, auch der Mindestabstand wurde nicht eingehalten.

+ Ein Foto von dem Event auf dem Landwehrkanal in Berlin vom 31. Mai. © AFP / DAVID GANNON

Eine Person, die zufällig Zeuge des Treibens auf dem Landwehrkanal wurde, beschrieb die Situation gegenüber Bild so: „Am Nachmittag zogen eine Handvoll größere Schiffe und Flöße sowie insgesamt sicher deutlich mehr als hundert Schlauchboote, Faltboote und Kajaks auf dem Landwehrkanal in Richtung Urbanhafen.“ Die Wasserschutzpolizei sei demnach vor Ort gewesen, am späten Nachmittag hätten die Organisatoren dann mitgeteilt, dass die Demonstration beendet werden müsse, da die Situation am Ufer aus polizeilicher Sicht außer Kontrolle gerate. Das Ende der Demo sei zu diesem Zeitpunkt aber ohnehin nahe gewesen. „Die Stimmung war friedlich-feiernd, die Corona-Abstände wurden natürlich selten eingehalten“, hieß es weiter.

Seit diesem Wochenende gibt es bei Demonstrationen in Berlin keine begrenzte Teilnehmerzahl mehr. Der rot-rot-grüne Senat hatte die Lockerung am Donnerstag (28. Mai) beschlossen.

Corona-Ausbruch in Göttingen: Landesregierung hält an Lockerungskurs fest

Update von 12.13 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen sieht die niedersächsische Landesregierung keine Notwendigkeit vom Lockerungskurs abzurücken. „Das Geschehen ändert an unserem Stufenplan im Moment nichts“, sagte am Pfingstmontag die stellvertretenden Regierungssprecherin Kathrin Riggert.

Die Stadt Göttingen geht mittlerweile Hinweisen nach, dass die illegale Öffnung einer Shisha Bar zur Verbreitung des Virus mitbeigetragen haben könnte. Am Sonntag wurden alle sechs Shisha Bars in Göttingen kontrolliert, eine war entgegen den Vorschriften des Landes geöffnet. Nach mehreren privaten Feiern waren in Göttingen zunächst 36 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Anschließend wurden bis Sonntagabend 310 Kontaktpersonen identifiziert.

Wie das Göttinger Tagbeblatt berichtet, lebten viele Menschen, die sich angesteckt hätten, in einem Hochhauskomplex in der Unistadt, dem Iduna-Zentrum. Die Leiterin des Göttinger Krisenstabes, Petra Broistedt, sagte der Zeitung, es sei übertrieben, nun alle rund 700 Menschen in dem Gebäude unter Quarantäne zu stellen. In dem Komplex wohnten rund 60 Kontaktpersonen. „Es wäre unangemessen, deswegen das komplette Haus zu isolieren“, sagte sie der Zeitung.

Corona-Ausbruch bei deutschen Polizeiausbildern in Afghanistan - Polizisten nach Deutschland ausgeflogen

Update vom 11.07 Uhr: In Afghanistan kam es zu einem Corona-Ausbruch unter deutschen Polizeiausbildern. Das Bundesinnenministerium hat die neun Polizisten nun nach Deutschland zurückgeholt. Mit einem speziell ausgestatteten Airbus A400 MedEvac flog die Luftwaffe am Sonntag (31. Mai) drei erkrankte Ausbilder in die Heimat. Mit an Bord war auch in infizierter Bundeswehrsoldat, der im Camp Marmal im nordafghanischen Masar-i-Scharif stationiert war.

Der Airbus landete am späten Sonntagabend in Köln. Parallel dazu wurden mit einer gecharterten Maschine sechs weitere Polizisten nach Deutschland zurückgebracht. Sie hätten bei der Ausbildungsmission mit den infizierten Kollegen zusammengearbeitet und gälten daher als Erstkontakte, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Abend. Da es wegen der Corona-Krise keine geeigneten zivilen Flüge gebe, seien sie von einem privaten Anbieter für medizinische Flüge ausgeflogen worden.

Wegen Corona-Fällen: Deutsche Einsatzkräfte aus Afghanistan zurückgeholt

Die neun Beamten gehören zu der Einheit, die in Kabul und Masar-e-Scharif lokale Polizisten ausbildet. Dies geschieht im Rahmen des „German Police Project Teams“. Drei von ihnen hatten den Angaben zufolge am 26. Mai Symptome wie leichtes Fieber, Übelkeit und Erbrechen gezeigt. Bei zwei von ihnen sei der Corona-Test positiv ausgefallen, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums. Da der dritte ebenfalls Symptome zeige, sei auch bei ihm von einer Infektion auszugehen.

Die Männer wurden auf dem Rückflug zur Sicherheit von einem Arzt und einem Notfallsanitäter begleitet, wie ein Sprecher des Sanitätsdienst der Bundeswehr sagte. Aufgrund der Corona-Fälle gerät die Ausbildungsmission in Afghanistan nun ins Stocken. Weil nun neun Polizisten fehlen, könne die gesicherte Unterkunft des Teams vorübergehend nicht genutzt werden. Das erklärte ein Misteriumssprecher. Für den Betrieb sei eine Mindestanzahl an deutschen Einsatzkräften notwendig.

Neben zwei Polizisten, die dauerhaft am militärischen Teil des Flughafens Kabul im Nato-Camp stationiert seien, würden der Leiter des Projekts und drei weitere Kräfte nun an der deutschen Botschaft Kabul untergebracht. Sie hätten keinen Kontakt zu den Erkrankten gehabt. Eine Präsenz vor Ort sei damit weiterhin sichergestellt, die Wahrnehmung der Aufgaben werde jedoch weiter eingeschränkt.

Coronavirus in Deutschland - Umfrage zeigt: Jeder Zweite würde sich impfen lassen

Update von 9.49 Uhr: Jeder zweite Deutsche würde sich gegen das Coronavirus impfen lassen, wenn es einen Impfstoff gäbe. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ergeben. Jeder Vierte würde es vielleicht tun, jeder Fünfte der 2056 Befragten lehnt eine Impfung ab. Männer würden sich laut der Online-Erhebung eher impfen lassen als Frauen.

Derzeit ist noch kein Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar. Erste zugelassene Impfstoffe dürften nach Einschätzung der meisten Experten frühestens im kommendem Jahr für den Masseneinsatz bereitstehen. Im Rahmen großer klinischer Studien könnten allerdings schon zuvor Impfungen bestimmter Bevölkerungsgruppen erfolgen. Möglich ist allerdings auch, dass noch Jahre vergehen, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, der guten Schutz bietet.

In der Frage nach einer Impfpflicht gegen das Coronavirus sind die Deutschen gespalten: Während 44 Prozent der Befragten dafür plädierten, sind 40 Prozent dagegen. Die Bundesregierung hatte wiederholt betont, dass sie eine künftige Corona-Schutzimpfung nicht zur Pflicht machen werde.

Coronavirus in Deutschland: 333 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Update vom 1. Juni, 7.35 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) bis zum heutigen Pfingstmontag (Stand 0 Uhr) 333 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich damit in Deutschland 181.815 Personen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Das RKI weist allerdings darauf hin, dass es wegen Qualitätsprüfungen noch zu Änderungen der tagesaktuellen Daten kommen kann. Zudem könne die Zahl der neuen Fälle aus technischen Gründen auch Fehler enthalten.

Laut RKI-Angaben starben bislang in Deutschland 8511 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Personen. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 11. Rund 165.900 Menschen haben die Infektion laut RKI-Schätzungen überstanden. Das sind insgesamt 600 Genesene mehr als noch am Vortag.

Den aktuellsten Angaben des RKI zufolge lag die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, vom Samstag bei 1,04 (Stand: 31. Mai, 0 Uhr). Das heißt, dass ein Infizierter im Durchschnitt etwa eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet dabei jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Corona in Deutschland: R-Wert steigt erneut leicht über 1

Update vom 31. Mai, 21.03 Uhr: Die Reproduktionszahl (kurz R-Wert) liegt in Deutschland erneut über 1. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Lagebericht mit. Am Sonntag betrug er 1,04 (Vortag: 1,03). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Schon am Samstag hatte der R-Wert erstmals seit zwei Wochen die Grenze von 1 überschritten. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zeigte sich auf Twitter alarmiert:

Sieht tatsächlich so aus, als wenn R-Wert langsam steige. Zu viele denken, Spuk sei vorüber. Davon kann leider keine Rede sein. Stimmung ist besser als die Lage. MPs sind jetzt „in charge“ und sollten zu mehr Vorsicht mahnen statt der Lockerungswettkämpfe https://t.co/BmH2rQkiwP — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 30, 2020

Vom RKI hieß es zu dem Wert aktuell auch, dass er empfindlich auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen reagiere, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehen (siehe etwa in Göttngen, Update von 15.22 Uhr) verursacht werden können. „Dies kann insbesondere bei insgesamt kleinerer Anzahl von Neuerkrankungen zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen.“

Wegen Leichtfertigkeit: Großer Corona-Ausbruch in Göttingen - Sterbefall-Statistiken im April alarmierend

Update vom 31. Mai, 15.22 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen im Zusammenhang mit mehreren Feiern arbeiten die Behörden mit Hochdruck daran, Kontaktpersonen ausfindig zu machen. 160 Menschen befinden sich bereits in Quarantäne, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. 35 Personen wurden bislang positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Eine Person sei schwer erkrankt, nach NDR-Informationen muss sie künstlich beatmet werden.

Die Infektionen erfolgten bei oder nach mehreren größeren privaten Feiern. Wie die Göttinger Sozialdezernentin Petra Broistedt erklärte, hatten sich Familienverbände mit überregionalem Bezug aus weiten Teilen Niedersachsens und NRW offensichtlich am vergangenen Wochenende getroffen. Das Distanzgebot* sei dabei nicht eingehalten worden, so dass es bereits am Dienstag zu ersten Infektionen gekommen sei, sagte Broistedt dem NDR.

Die Gesundheitsbehörden in Stadt und Landkreis Göttingen müssen Broistedts Angaben zufolge nun rund 140 bis 200 Kontaktpersonen ersten Grades ausmachen. Nach Informationen des Göttinger Tageblatts kontaktierten Mitarbeiter des von Stadt und Landkreis gemeinsam betriebenen Gesundheitsamtes am Sonntagvormittag noch einmal knapp 75 Personen, die am Vortag trotz einer Aufforderung nicht zu einem Test erschienen waren.

Wegen Leichtfertigkeit: Großer Corona-Ausbruch in Göttingen - Sterbefall-Statistiken im April alarmierend

Update vom 31. Mai, 13.05 Uhr: Im April 2020 sind in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mindestens 82.246 Menschen gestorben. Das sind acht Prozent mehr als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Mehr als 80.000 Tote in einem April gab es zuletzt vor mehr als 40 Jahren, nämlich im Jahr 1977. Regional ist diese Entwicklung maßgeblich von drei Bundesländern* geprägt: Bayern*, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Im Freistaat gab es mit 2719 Todesfällen 18 Prozent mehr als im Schnitt der vier Vorjahre. Auch in Baden-Württemberg gab es mit 1958 Fällen ein Plus von 16 Prozent. In NRW waren es mit 1254 Fällen rund fünf Prozent mehr.

Ein Zusammenhang mit dem Coronavirus sei für das Statistische Bundesamt naheliegend: „Diese Befunde zu einer sogenannten Übersterblichkeit decken sich bei Betrachtung der absoluten Zahlen mit den Daten zu bestätigten COVID-19-Todesfällen, die beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet werden“, schreibt das Statistische Bundesamt dazu, stellt allerdings klar: „Dies bedeutet aber nicht, dass alle zusätzlich gezählten Fälle in der Sterbefallstatistik an COVID-19 gestorben sind. Rückgänge oder Anstiege bei anderen Todesursachen können ebenfalls einen Effekt auf die gesamten Sterbefallzahlen haben. Die Grippewelle als ein möglicher Einflussfaktor gilt in diesem Jahr bereits seit Mitte März als beendet. Üblicherweise beeinflussen Grippewellen bis Mitte April die Sterblichkeit.“

Großer Corona-Ausbruch in Göttingen - weil die Gefahr leichtfertig ignoriert wurde

Ursprungsmeldung vom 31. Mai, 10.12 Uhr: Göttingen - Nach einem Corona-Ausbruch in Göttingen befinden sich rund 160 Menschen in Quarantäne*. Darunter sind auch 57 Kinder und Jugendliche. Der Ausbruch steht im Zusammenhang mit mehreren privaten Feiern.

Corona-Ausbruch in Göttingen: 35 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet

Wie die Stadt Stand Samstagabend (30. Mai) mitteilte, wurden bislang 35 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Eine Person sei demnach schwer erkrankt und in stationärer Behandlung. Nun sollen alle Kontaktpersonen auf das Virus getestet werden, auch wenn sie keine Symptome zeigen.

Zu den Infektionen kam es bei mehreren größeren privaten Feiern. Nach Angaben der Stadt sind die Betroffenen zum größten Teil Mitglieder verschiedener Großfamilien. Sie stammen aus Göttingen und der Umgebung.

Coronavirus in Göttingen: Infizierte wohl Teil verschiedener Großfamilien - keine weiteren Angaben

Die Stadt wird aus Datenschutzgründen aber keine weiteren Angaben zu den Betroffenen machen. Die Menschen haben sich wahrscheinlich am vergangenen Wochenende angesteckt.

Am Samstagabend (30. Mai) überschritt der R-Wert erstmals seit zwei Wochen wieder eine kritische Marke. Die Reproduktionszahl, oft R-Wert genannt, hilft in der Corona-Krise als Messwert, um das aktuelle Risiko einer Infektion einzuschätzen. Laut Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Reproduktionszahl am Samstag auf 1,03.

Das RKI meldete (Stand 31. Mai 0 Uhr) 286 Neuinfektionen in Deutschland binnen eines Tages. Bislang starben nach RKI-Angaben in Deutschland 8500 nachweislich mit dem Virus Infizierte, damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 11.

Coronavirus in Deutschland: Corona-Fall auf Lufthansaflug nach China

Auch auf einem Lufthansa-Flug gab es einen Corona-Fall. 200 Passagiere wurden von Frankfurt nach China gebracht und eigentlich vor dem Start getestet - trotzdem war ein 34-Jähriger bei einem Test nach der Landung positiv.

Aufgrund der Corona-Krise tragen viele Menschen Schutzmasken. Gebrauchte Schutzmasken werden aber immer mehr zum Problem - es drohen gefährliche Konsequenzen.

