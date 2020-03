Corona: Erste Kommunen führen Mundschutz-Pflicht ein – Spahn äußert sich 

Das Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus. Immer weiter greifende Maßnahmen werden diskutiert. In Frankfurt wird ein neues Testverfahren entwickelt.

Das Coronavirus Sars-CoV-2* hat Deutschland im Griff.

Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus werden verlängert.

werden verlängert. Viele weiteren Maßnahmen werden in der Coronakrise diskutiert.





+++ 17.49 Uhr: Die Großstadt Jena und der Landkreis Nordhausen in Thüringen setzen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie auf eine Maskenpflicht – bundesweit ist eine solche Maßnahme derzeit aber nicht geplant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Dienstag in Düsseldorf, er sehe in der jetzigen Lage keine Notwendigkeit dafür.

+++ 16.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine Mundschutz-Pflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie derzeit für nicht erforderlich. Er sähe „in der jetzigen Lage keinerlei Notwendigkeit zu einer Verpflichtung“, sagte Spahn am Dienstag in Düsseldorf. In der Bevölkerung gäbe es eine hohe Bereitschaft, Masken zu tragen und dadurch andere vor einer Ansteckung zu schützen. Es sei ein „gutes Signal“ und ein Zeichen für „Solidarität“

Corona in Deutschland: Seehofer will Gesetz auf den Weg bringen

+++ 15.15 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will ein Gesetz zur medizinischen Grundversorgung auf den Weg bringen, um den Bestand von genügend Schutzkleidung und Ausstattung wie Beatmungsgeräten sicherzustellen. „Es nutzt nichts, wenn wir darauf angewiesen sind, Produkte aus China zu bekommen“, so Seehofer gegenüber der „Bild“-Zeitung. Das Gesetz sei nötig, um die „Sicherstellung der medizinischen Versorgung bei Medizinprodukten“ zu ermöglichen. Der Anstoß für das Gesetz sollen die anfänglich bei der Coronakrise vorhandenen Lieferengpässe bei Apotheken gewesen sein.

+++ 13.15 Uhr: In Deutschland versuchen Bund, Länder, Forscher und Mediziner weiterhin, die Coronakrise und die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in den Griff zu bekommen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) appelliert nun an die deutsche Industrie, an der Herstellung dringend benötigter Medizinprodukte mitzuwirken.

Eine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes* im öffentlichen Raum aufgrund der Ansteckungsgefahr sei aktuell nicht angezeigt. Es müsse jetzt darum gehen, medizinisches Personal und die Polizei ausreichend damit auszustatten.

Corona in Deutschland: Forscher entwickeln Methode für höhere Testkapazitäten

Unterdessen soll ein von Forschern in Frankfurtentwickeltes Verfahren die mögliche Zahl der Tests auf das Coronavirus um ein Vielfaches erhöhen. Damit könne in Deutschland die Testzahl von rund 40.000 pro Tag auf 200.000 bis 400.000 Untersuchungen gesteigert werden, teilte das hessische Wissenschaftsministerium mit. Mit der Erhöhung sei kein Qualitätsverlust verbunden. Die neue Methode setzt darauf, mehrere Proben gleichzeitig auf das Virus zu testen.

Forschern des Blutspendedienstes des @roteskreuz_de in FFM & dem Institut für Medizinische Virologie des #UniklinikumFrankfurt haben ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, die Testkapazitäten zum Nachweis von SARS-CoV-2 weltweit zu erhöhen. Mehr ➡️ https://t.co/xRJkiK7bI3 — Goethe-Universität (@goetheuni) March 31, 2020

Corona in Deutschland: Jüngstes Covid-19-Opfer 28 Jahre alt

+++ 11.20 Uhr: RKI-Präsident Lothar Wieler äußerte sich zur aktuell diskutierten Mundschutzpflicht auf einer täglichen Pressekonferenz. Er sieht in Deutschland hierfür derzeit keine Notwendigkeit wie in Österreich. Bei mit dem Coronavirus Infizierten sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sicherlich „sinnvoll“, um andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen.

Weiter teilte er mit, dass die Todesfälle im Durchschnitt 80 Jahre alt seien. 87 Prozent seien im Alter von 70 Jahren und mehr gestorben. Allerdings sei das jüngste Opfer 28 Jahre alt gewesen, habe jedoch eine Vorerkrankung gehabt,

Mediziner warnt vor unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen

+++ 31.3.2020, 10.00 Uhr: Der Ärzteverband Hartmannbund hat vor unverhältnismäßigen Maßnahmen bei der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 gewarnt. „Wir dürfen bei allem Respekt vor erkennbarem Handlungsbedarf jetzt nicht jedes Maß verlieren“, erklärte Verbandschef Klaus Reinhardt, der auch Präsident der Bundesärztekammer ist.

Er warnte davor, „in einen Überbietungswettbewerb an Einschränkungen und Eingriffsmöglichkeiten“ einzusteigen.

Corona-Regeln: Schutzmasken-Pflicht gegen das Coronavirus in der Diskussion

Erstmeldung:

Die Corona-Pandemie* hat die Welt fest im Griff. In den meisten Bundesländern herrscht wegen des Coronavirus eine Kontaktsperre, Bayern, das Saarland und Sachsen haben mit der Ausgangsbeschränkung schärfere Corona-Regeln. Es ist davon auszugehen, dass sie mindestens bis Ende April andauern werden.

Aktuell wird über die Tragepflicht von Schutzmasken in der Öffentlichkeit, also in erster Linie beim Gang in den Supermarkt und in öffentlichen Verkehrsmitteln, diskutiert. Nase und Mund müssen bedeckt sein, um das Gegenüber vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Die professionellen, hochwirksamen Schutzmasken* sollen dem medizinischen Personal sowie den Pflegerinnen und Pflegern vorbehalten bleiben. Im Internet gibt es Nähanleitungen für Schutzmasken*.

Österreich hat bereits eine Maskenpflicht in Geschäften eingeführt, Jena folgt dem Beispiel ab dem 6. April 2020. Die Maßnahme ist nicht unumstritten; manche befürchten, dass dadurch die wichtigen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wie Abstand halten (zwei Meter) und häufiges Händewaschen weniger ernst genommen werden.

Coronavirus in Deutschland: Hilfspakete im Kontext der Coronakrise

Aufgrund des gesellschaftlichen und sozialen Stillstands in Deutschland und weltweit wurden bislang milliardenschwere Corona-Hilfspakete für die Wirtschaft und für alle von der Coronavirus-Pandemie* betroffenen Berufsgruppen verabschiedet. Seit Montag werden die finanziellen Hilfen beantragt. Experten mahnen, sozial Schwache sowie Obdachlose und Drogenabhängige mit in die Hilfsüberlegungen einzubeziehen.

Ob die Beschränkungen den gewünschten Erfolg erbringen und sich die Kurve der Corona-Infizierten in jenen Grenzen hält, auf dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde, ist aktuell noch nicht abzusehen. Diskutiert werden weitere Maßnahmen wie beispielsweise eine App, die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten schneller ausfindig macht. Es soll sich um eine freiwillige Maßnahme handeln, deren Wirksamkeit umstritten ist - auch datenschutzrechtliche Bedenken werden angemahnt.

Coronavirus: Fallzahlen des RKI für Deutschland

Täglich veröffentlicht das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Am Dienstag vermeldete das RKI 61.913 positiv getestete, wobei mit einer Dunkelziffer zu rechnen ist. Es ist ein Plus von 4615 seit dem Vortag.

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) hat 67.051 Infizierte gezählt. Die unterschiedlichen Zahlen ergeben sich daraus, dass das RKI nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt. Es registrierte bislang 583 Todesfälle, die JHU 650 Tote.

