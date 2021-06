Corona: Spahn und RKI-Präsident Wieler erklären Impf-Plan gegen Delta-Mutante

Aktuelle Lage im PK-Ticker

Die Zahlen gehen nach unten – doch Delta bereitet Sorgen. Auf einer PK informieren Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler über die Corona-Lage in Deutschland.

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sind niedrig. Doch die Delta-Mutante gibt Anlass zur Sorge.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler informieren über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland.

Der Live-Ticker zur Pressekonferenz mit Spahn und Wieler aus Berlin.

Berlin – Die Inzidenz ist in Deutschland aktuell auf einen einstelligen Wert gesunken. Die Corona-Lage hat sich deutlich entspannt. Doch bleibt das auch so? Besonders die Ausbreitung der extrem ansteckenden Delta-Variante* des Coronavirus sorgte in den vergangenen Tagen für Sorgenfalten bei Politikern und Virologen.

Die Corona-Impfungen sollen ein zentrales Mittel sein, um die Delta-Ausbreitung in den Griff zu bekommen. Zudem wünschte sich Gesundheitsminister Jens Spahn* einen sorgsamen Umgang der deutschen Bevölkerung mit Sommer, Sonne und Urlaubsträumen. „Ich appelliere an alle Reisenden, sich sorgsam über das Infektionsgeschehen zu informieren, Testangebote anzunehmen und die Quarantänepflichten ernst zu nehmen“, sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. Ein Urlaub sei zwar trotz Delta weiter möglich. „Bei Reiseländern, die von der Delta-Variante bereits stark betroffen sind, sieht das aber anders aus“, mahnte Spahn und fürchtete einen „Sorgenherbst“.

Corona: Anteil der Delta-Variante unter Neuinfektionen verdoppelt sich laut RKI erneut

Auch das Robert Koch-Institut (RKI)* beobachtet die jüngsten Entwicklungen mit Sorge. Nach den Daten, die RKI-Präsident Lothar Wieler und seinen Kollegen vorliegen, wächst deutschlandweit der Anteil der Delta-Variante unter den Corona-Neuinfektionen stark an. Und das, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz* weiter nach unten geht. Eine Stichprobe zeigte laut RKI-Bericht vom Mittwoch (23. Juni) im Vergleich zur Vorwoche nahezu eine Verdopplung der Delta-Fälle auf nun 15,1 Prozent.

Somit lässt sich in der dritten Woche in Folge eine Verdopplung des Delta-Anteils unter den Corona-Neuinfektionen ausmachen. Dieser stieg von ursprünglich vier Prozent auf acht und derzeit rund 15 Prozent. Experten hatten eine derartige Entwicklung, welche man zuvor in einigen anderen Ländern wie Großbritannien beobachten konnte, schon zuvor auch für Deutschland befürchtet. Inzwischen wurde die Delta-Variante des Coronavirus nach Angaben des RKI innerhalb der vergangenen vier Wochen in allen 16 deutschen Bundesländern nachgewiesen worden.

Am Freitagvormittag (25. Juni) wollen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler im Rahmen einer Pressekonferenz ab 10.00 Uhr über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland informieren. Zudem sprechen sie darüber, wie das Impfen gegen Delta helfen soll. (kh) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Wolfgang Kumm/dpa