Verdacht auf Coronavirus: Polizei stoppt ICE in Frankfurt

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 12.36 Uhr: Der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion, unter dem ein Mann in einem ICE auf dem Weg zum Hauptbahnhof Frankfurt stand, hat sich nicht bestätigt. Das teilte die Bundespolizei mit. Zu einem entsprechenden Ergebnis kam das Gesundheitsamt in Frankfurt.

Der ICE wurde um 12.01 Uhr für die Weiterfahrt in Richtung Stuttgart freigegeben. Auch der betroffene Mann durfte die Fahrt fortsetzen, nachdem sich der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion nicht bestätigt hat.

Erstmeldung vom Mittwoch, 04.03.2020, 11.28 Uhr: Frankfurt – Die Bundespolizei hat einen ICE auf dem Weg zum Hauptbahnhof Frankfurt gestoppt. In dem Zug aus Kiel soll sich ein Mann mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus befinden. Das teilt die Bundespolizei Frankfurt mit.

Bei der Bundespolizeiinspektion in Frankfurt ging gegen 10.45 Uhr eine entsprechende Meldung ein. Da der ICE sich auf der Fahrt in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof befand, wurde er auf Anordnung der Bundespolizei in Frankfurt-Süd gestoppt und am Gleis 8 von Einsatzkräften abgesperrt.

Der möglicherweise erkrankte Mann wurde kurz danach im Zug isoliert. Das Gesundheitsamt in Frankfurt wurde informiert.

Der Zug mit etwa 300 Reisenden befindet sich aktuell noch in Frankfurt-Süd. Wann er seine Fahrt in Richtung Stuttgart fortsetzen kann, steht noch nicht fest.

