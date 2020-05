Großfamilientreffen sorgt für enormen Corona-Ausbruch in Göttingen - R-Wert erneut über kritischer Marke

In Göttingen gab es einen massiven Corona-Ausbruch - rund 160 Menschen befinden sich in Quarantäne. Derweil alarmierenden Sterbefall-Statisken aus Deutschland.

In Göttingen gab es einen Corona*-Ausbruch - rund 160 Menschen befinden sich in Quarantäne.

35 Personen wurden bisher positiv getestet.

Grund für den Ausbruch sind wohl mehrere private Feiern (Update vom 31. Mai, 15.22 Uhr).

Update vom 31. Mai, 21.03 Uhr: Die Reproduktionszahl (kurz R-Wert) liegt in Deutschland erneut über 1. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Lagebericht mit. Am Sonntag betrug er 1,04 (Vortag: 1,03). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Schon am Samstag hatte der R-Wert erstmals seit zwei Wochen die Grenze von 1 überschritten. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zeigte sich auf Twitter alarmiert:

Sieht tatsächlich so aus, als wenn R-Wert langsam steige. Zu viele denken, Spuk sei vorüber. Davon kann leider keine Rede sein. Stimmung ist besser als die Lage. MPs sind jetzt „in charge“ und sollten zu mehr Vorsicht mahnen statt der Lockerungswettkämpfe https://t.co/BmH2rQkiwP — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 30, 2020

Vom RKI hieß es zu dem Wert aktuell auch, dass er empfindlich auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen reagiere, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehen (siehe etwa in Göppingen, Update von 15.22 Uhr) verursacht werden können. „Dies kann insbesondere bei insgesamt kleinerer Anzahl von Neuerkrankungen zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen.“

Wegen Leichtfertigkeit: Großer Corona-Ausbruch in Göttingen - Sterbefall-Statistiken im April alarmierend

Update vom 31. Mai, 15.22 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen im Zusammenhang mit mehreren Feiern arbeiten die Behörden mit Hochdruck daran, Kontaktpersonen ausfindig zu machen. 160 Menschen befinden sich bereits in Quarantäne, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. 35 Personen wurden bislang positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Eine Person sei schwer erkrankt, nach NDR-Informationen muss sie künstlich beatmet werden.

Die Infektionen erfolgten bei oder nach mehreren größeren privaten Feiern. Wie die Göttinger Sozialdezernentin Petra Broistedt erklärte, hatten sich Familienverbände mit überregionalem Bezug aus weiten Teilen Niedersachsens und NRW offensichtlich am vergangenen Wochenende getroffen. Das Distanzgebot* sei dabei nicht eingehalten worden, so dass es bereits am Dienstag zu ersten Infektionen gekommen sei, sagte Broistedt dem NDR.

Die Gesundheitsbehörden in Stadt und Landkreis Göttingen müssen Broistedts Angaben zufolge nun rund 140 bis 200 Kontaktpersonen ersten Grades ausmachen. Nach Informationen des Göttinger Tageblatts kontaktierten Mitarbeiter des von Stadt und Landkreis gemeinsam betriebenen Gesundheitsamtes am Sonntagvormittag noch einmal knapp 75 Personen, die am Vortag trotz einer Aufforderung nicht zu einem Test erschienen waren.

Wegen Leichtfertigkeit: Großer Corona-Ausbruch in Göttingen - Sterbefall-Statistiken im April alarmierend

Update vom 31. Mai, 13.05 Uhr: Im April 2020 sind in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mindestens 82.246 Menschen gestorben. Das sind acht Prozent mehr als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Mehr als 80.000 Tote in einem April gab es zuletzt vor mehr als 40 Jahren, nämlich im Jahr 1977. Regional ist diese Entwicklung maßgeblich von drei Bundesländern* geprägt: Bayern*, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Im Freistaat gab es mit 2719 Todesfällen 18 Prozent mehr als im Schnitt der vier Vorjahre. Auch in Baden-Württemberg gab es mit 1958 Fällen ein Plus von 16 Prozent. In NRW waren es mit 1254 Fällen rund fünf Prozent mehr.

Ein Zusammenhang mit dem Coronavirus sei für das Statistische Bundesamt naheliegend: „Diese Befunde zu einer sogenannten Übersterblichkeit decken sich bei Betrachtung der absoluten Zahlen mit den Daten zu bestätigten COVID-19-Todesfällen, die beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet werden“, schreibt das Statistische Bundesamt dazu, stellt allerdings klar: „Dies bedeutet aber nicht, dass alle zusätzlich gezählten Fälle in der Sterbefallstatistik an COVID-19 gestorben sind. Rückgänge oder Anstiege bei anderen Todesursachen können ebenfalls einen Effekt auf die gesamten Sterbefallzahlen haben. Die Grippewelle als ein möglicher Einflussfaktor gilt in diesem Jahr bereits seit Mitte März als beendet. Üblicherweise beeinflussen Grippewellen bis Mitte April die Sterblichkeit.“

Großer Corona-Ausbruch in Göttingen - weil die Gefahr leichtfertig ignoriert wurde

Ursprungsmeldung vom 31. Mai, 10.12 Uhr: Göttingen - Nach einem Corona-Ausbruch in Göttingen befinden sich rund 160 Menschen in Quarantäne*. Darunter sind auch 57 Kinder und Jugendliche. Der Ausbruch steht im Zusammenhang mit mehreren privaten Feiern.

Corona-Ausbruch in Göttingen: 35 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet

Wie die Stadt Stand Samstagabend (30. Mai) mitteilte, wurden bislang 35 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Eine Person sei demnach schwer erkrankt und in stationärer Behandlung. Nun sollen alle Kontaktpersonen auf das Virus getestet werden, auch wenn sie keine Symptome zeigen.

Zu den Infektionen kam es bei mehreren größeren privaten Feiern. Nach Angaben der Stadt sind die Betroffenen zum größten Teil Mitglieder verschiedener Großfamilien. Sie stammen aus Göttingen und der Umgebung.

Coronavirus in Göttingen: Infizierte wohl Teil verschiedener Großfamilien - keine weiteren Angaben

Die Stadt wird aus Datenschutzgründen aber keine weiteren Angaben zu den Betroffenen machen. Die Menschen haben sich wahrscheinlich am vergangenen Wochenende angesteckt.

Am Samstagabend (30. Mai) überschritt der R-Wert erstmals seit zwei Wochen wieder eine kritische Marke. Die Reproduktionszahl, oft R-Wert genannt, hilft in der Corona-Krise als Messwert, um das aktuelle Risiko einer Infektion einzuschätzen. Laut Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Reproduktionszahl am Samstag auf 1,03.

Das RKI meldete (Stand 31. Mai 0 Uhr) 286 Neuinfektionen in Deutschland binnen eines Tages. Bislang starben nach RKI-Angaben in Deutschland 8500 nachweislich mit dem Virus Infizierte, damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 11.

