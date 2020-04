Coronavirus in NRW: Gesundheitsminister Laumann schlägt Alarm - „Märkte für Schutzmaterialien sind nicht mehr existent“

NRW ist vom Coronavirus besonders schwer betroffen. Bei einer Pressekonferenz wird Gesundheitsminister Laumann nun deutlich: Märkte für Schutzmaterialien seien nicht mehr existent, warnt er.

Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor eines der am meisten von der Corona*-Krise getroffenen Bundesländer in Deutschland.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann schlägt angesichts der Versorgungsschwierigkeiten bezüglich Schutzmaterialien Alarm.

Er rechtfertigt unter anderem deshalb auch das von der NRW-Landesregierung geplante, aber sehr umstrittene, Epidemie-Gesetz.

Düsseldorf - Täglich steigende Infizierten- und Totenzahlen, Probleme bei der Versorgung mit Schutzmaterial und Altenheime als zunehmende Corona-Brennpunkte - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ging am Freitagmittag in aller Deutlichkeit auf die Krisensituation ein, in der sich das Bundesland - ebenso wie der Rest Deutschlands und viele andere Länder weltweit - befindet.

„Altenheime sind der sensibelste Bereich, über den wir überhaupt reden“, betonte Laumann. Mittlerweile gebe es in 134 vorstationären Pflegeeinrichtungen in NRW Corona-Infizierte. Außerdem seien in Altenheimen insgesamt 79 Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Auch die aktuellen Corona-Zahlen für die gesamte Bevölkerung in NRW stellte Laumann vor. Derzeit gebe es in dem Bundesland 18.534 Infizierte und 220 Menschen, die an den Folgen einer Coronavirusinfektion verstorben sind. 1659 Menschen würden aktuell in Krankenhäusern wegen Corona behandelt, davon 599 auf Intensivstation. Von den 599 Intensiv-Patienten müssten momentan 480 beatmet werden.

Coronavirus in NRW: Die Entwicklung der Infektionszahlen gehe in die richtige Richtung, sagt Laumann

„Es guckt jetzt ja alles immer aus gutem Grund dahin, wie entwickelt sich die Zahl der Neuinfektionen*. Wir brauchen jetzt 9,4 Tage, bis sich die Zahlen verdoppeln“, berichtete Laumann weiter. „Am Dienstag habe ich im Parlament noch 8.4 Tage vortragen müssen.“ Die Entwicklung gehe also in die richtige Richtung, worüber Laumann sehr froh sei. „Spannend“ werde nun allerdings, wie sich die Corona-Zahlen in der Karwoche entwickeln.

„Wenn es so weitergeht mit 9,4 Tagen werden wir Ende des Monats 136.000 Infizierte in NRW haben“, prognostiziert Laumann. Würde sich die Anzahl an Tagen, bis sich die Neuinfektionen verdoppeln, auf 16 Tage reduzieren lassen, gäbe es bis Ende April nur etwas über 60.000 Infizierte. „Das macht einen großen Unterschied für unser Gesundheitssystem“, betonte Laumann.

Neben Altenheimen macht noch ein anderer Bereich dem Gesundheitsminister jedoch große Sorgen. „Die Märkte für Schutzmaterialien sind nicht mehr existent“, sagte Laumann, und war dabei sichtlich in Rage. „Es gibt keinen Markt mehr. In einer solchen Situation finde ich schon, dass ein Land in der Lage sein muss, zu wissen, wo liegt was in Nordrhein-Westfalen und wo gibt es in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Krankenhäuser Beatmungsgeräte?“

Coronavirus in NRW: Epidemie-Gesetz von Opposition wegen verfassungsrechtlicher Bedenken kritisiert

Fragen, die er mithilfe des von der NRW-Landesregierung geplanten Epidemie-Gesetz es beantwortet wissen will. Denn aus seiner Sicht sei es unverantwortlich, solche Daten erst zu erheben, wenn der Peak in der Corona-Krise schon erreicht ist. Das Gesetz wurdevon den oppositionellen Parteien SPD und Grüne jedoch mit Verweise auf verfassungsrechtliche Bedenken kritisiert. Es sieht unter anderem vor, dass das zuständige NRW-Ministerium die Schaffung zusätzlicher Behandlungskapazitäten in Krankenhäusern anordnen kann. Auch sollen die zuständigen Behörden unter bestimmten Voraussetzungen medizinisches, pflegerisches oder sanitäres Material* für die Patientenversorgung beschlagnahmen können.

Laumann hält weiter an dem Gesetz fest. „Ich habe mich heute entschieden, noch einmal einen Brief an den NRW-Landtag zu schicken“, teilte Laumann bei der Konferenz am Freitag mit. Darin wolle er darum werben, dass Gesetz, das von der Landesregierung zur Bewältigung dieser Krise eingebracht wurde, Zustimmung vom Landtag finden solle. „Ich will auch ganz klar sagen, dass als Ultima Ratio auch der Paragraf 15 für mich wichtig ist“, betonte Laumann. Das ist vermutlich der Paragraf, der die Behörden laut Gesetzesentwurf dazu bevollmächtigt, von Menschen, „die zur Ausübung der Heilkunde befugt sind oder über eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege, im Rettungsdienst oder in einem anderen Gesundheitsberuf verfügen, die Erbringung von Dienst-, Sach- und Werkleistungen“ zu verlangen. Er müsse die Versorgung mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stünden, sicherstellen, rechtfertigte Laumann diesen Gesetzesabschnitt.

„Natürlich geht die Freiwilligkeit einer Verpflichtung vor“, räumte der CDU-Politiker ein. „Aber wir wissen sehr genau, dass das medizinische Personal doppelt so viel von Infektionen betroffen ist wie der Rest der Bevölkerung. Man muss also ein gewisses Verständnis dafür haben, dass ich dafür werbe, dass wir diese Gesetzesgrundlage als Ultima Ratio bekommen.“

Coronavirus in NRW: „Alles, was wir vorgeschlagen haben, halte ich für notwendig“, betont Laumann

Er wäre mit Sicherheit der glücklichste Mensch in NRW, wenn diese Gesetze nicht zum Einsatz kommen müssten, betonte Laumann. Auf die Nachfrage eines Journalisten, welche Teile des geplanten Epidemie-Gesetzes er für absolut notwendig halte, und in welchen Punkten er nochmal nachverhandeln würde, machte Laumann eine deutliche Ansage: „Alles, was wir vorgeschlagen haben, halte ich für notwendig, sonst hätten wir es nicht vorgeschlagen.“

Anschließend widmete er sich erneut den Problem-Themen medizinische Ausrüstung und Schutzmaterial. „Wer hätte denn vor einem Vierteljahr geglaubt, dass die Märkte für medizinisches Schutzmaterial* so zusammenbrechen, wie das in der aktuellen Krise der Fall ist“, fragte er und betonte außerdem, dass auch die Verfügbarkeit von Beatmungsgeräten zu einem großen Problem für das Gesundheitssystem werden könne. „Das Problem ist, dass am Ende einfach das Gerät da sein muss. Deswegen will ich als erstes einfach feststellen, wo gibt es außerhalb von Krankenhäusern Beatmungs- und Narkosegeräte. Ich will sie jetzt noch gar nicht haben, aber ich will wissen, wo sie sind“, forderte Laumann und rechtfertigte damit erneut den Gesetzesentwurf.

Zum Ende der Konferenz kam Laumann außerdem noch auf einen Ansatz für eine Exit-Strategie zu sprechen, der sich auf breitere Corona-Testungen fokussiert. Zwar werde in NRW bereits jetzt relativ breit getestet, da etwa 90 Prozent der Getesteten nicht infiziert seien. Dennoch gäbe es bestimmte Kriterien und Richtlinien, anhand derer eine Testung erfolgt. Ärzte würden dabei beachten, ob eine Person Symptome* zeige, sich in einem Krisengebiet aufgehalten habe oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte. „Ein Teil einer Exit-Überlegung könnte sein, wenn wir vom Material her dazu in der Lage wären, erheblich mehr zu testen“, schlug der Politiker vor.

