Coronavirus in Niedersachsen: Die Zahl der Infektionen steigt 

In Niedersachsen gibt es bisher 391 bestätigte Coronavirus-Fälle.

In Göttingen sind weitere Corona-Testzentren geplant.

Land Niedersachsen will den Katastrophenfall nicht ausrufen.

Das war unser alter Ticker zu den Entwicklungen des Coronavirus in Niedersachsen.

Update vom Montag, 16.03.2020, 17.48 Uhr: Im Landkreis Göttingen steigt die Anzahl der Coronavirus-Infizierten am Montag auf insgesamt 14. Das Gesundheitsamt bestätigte demnach eine weitere Infektion bei einer jungen Frau in Göttingen. Außerdem wurden neue Maßnahmen zur Eindämmung des Virus bekanntgebene. Unter anderem ist das Standesamt geschlossen.

Auch im Landkreis Northeim wurden zwei weitere Fälle gemeldet. Damit steigt die Anzahl der Infizierten dort auf sieben. Nach offiziellen Angaben haben sich beide Patienten in einem Ski-Urlaub angesteckt.

Update vom Montag, 16.03.2020, 17.04 Uhr: In Niedersachsen gibt es bis Montagnachmittag (16.03.2020) 391 bestätigte Corona-Infektionen. Das sind 104 Fälle mehr als am Vortag. Das berichtet das Gesundheitsministerium. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handele, könne es zu Abweichungen zu Angaben anderer Stellen - etwa der Kommunen - geben.

In rund 40 Landkreisen und in der Region Hannover sind inzwischen Menschen positiv getestet worden. Den größten Anstieg habe es in der Region Hannover mit 37 neuen auf insgesamt 96 Fällen gegeben.

Update vom Montag, 16.03.2020, 16.13 Uhr: Anders als Bayern will Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie wohl zunächst nicht den Katastrophenfall ausrufen. Über die erforderlichen Schritte beriet der Krisenstab der Landesregierung am Montagmorgen (16.03.2020) in Hannover.

Auch der bayerische Schritt, die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse temporär außer Kraft zu setzen, ist in Niedersachsen nicht unbedingt erforderlich. Grund dafür ist, dass es im Nordwesten für Notfalllagen Ausnahmen bei den Regelungen zur Schuldenbremse gibt. Am Dienstag (17.03.2020) will die Regierung über einen Nachtragshaushalt beraten, um in allen Bereichen auf die Herausforderungen der Corona-Krise reagieren zu können.

In Bayern wurden bereits deutlich mehr bestätigte Coronavirus-Infektionen registriert als in Niedersachsen. In Bayern waren es bis Sonntagmittag 886 Fälle, in Niedersachsen 287.

Coronavirus in Niedersachsen: Weitere Corona-Testzentren im Landkreis Göttingen geplant

Update vom Montag, 16.03.2020, 12.15 Uhr: Im Landkreis Göttingen werden noch im März weitere Corona-Testzentren installiert. Das sagte Kreisrat Marcel Riethig am Montag (16.03.2020) im Gespräch mit der HNA-Redaktion. „Zunächst wird ein Zentrum für die Tests im östlichen Kreisteil, vermutlich im Bereich Herzberg, eingerichtet“, so Riethig.

Bislang gibt es ein Corona-Testzentrum für Landkreis und Stadt Göttingen auf dem Gelände der Universitätsmedizin Göttingen, wo es am Wochenende laut Beobachtern aber zu längeren Warteschlangen kam, die eigentlich verhindert werden sollten.

Der Kreisrat, zuständig auch für den Bereich Gesundheit, stellt deshalb klar: „Weitere Testzentren sind dringend erforderlich“, machte Riethig deutlich. „Wir erwarten als Landkreis die volle Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen“.

Denn die KVN, und nicht der Landkreis, ist für den Aufbau und den Betrieb der Testzentren zuständig. Sie hat auch das bestehende am Uni-Klinikum unter ihrer Obhut und organisiert dort sowohl die Bestückung mit Personal als auch die Abläufe - in Absprache mit der Notfallmedizin.

Am Sonntag (15.03.2020) hatte es den ersten bestätigten Corona-Fall in Hann. Münden in Niedersachsen gegeben. Das Partyvolk in Göttingen wollte sich vom Coronavirus die Laune nicht vermiesen lassen. Einige Menschen feierten - und zwar im Netz.

Von Thomas Kopietz und Jan Wendt

mit dpa