Sommerurlaub trotz Corona-Krise? Maas mit Knallhart-Warnung an Kurz, Österreich erklärt Plan

Sommerurlaub trotz Coronavirus? Außenminister Heiko Maas machte dazu am Mittwoch ein klares Statement. Die Tourismusbranche reagierte entsetzt - und schmiedet eigene Pläne.

Wegen der Corona*- Pandemie stehen die Chancen für einen Sommerurlaub im Ausland relativ schlecht.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Außerdem gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.





10.06 Uhr: Anders als noch letzte Woche, als Österreich sich einen Alleingang in Sachen Sommer-Urlaub mit bilateralen Lösungen vorstellen konnte, sieht es jetzt anders aus. Grenzüberschreitender Tourismus werde „nur vorsichtig und Schritt für Schritt wieder möglich sein“, erklärte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg gegenüber der Bild. Österreich werde mit seinen Partnerländern und in engem Kontakt mit der EU-Kommission gemeinsam „an Lösungen arbeiten, wie ein behutsames Hochfahren des Sommertourismus wieder möglich sein könnte“.

Update 27. April 2020, 8.24 Uhr: Angesichts der Diskussionen um die bevorstehende Urlaubssaison in Corona-Zeiten hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die Erwartungen an eine baldige Öffnung von europäischen Reisezielen gedämpft. "Ein europäischer Wettlauf darum, wer touristische Reisen zuerst wieder zulässt, führt zu unvertretbaren Risiken", sagte Maas der "Bild am Sonntag". "Was ein Infektionscluster in einem beliebten Urlaubsgebiet in den Heimatländern der Touristen anrichten kann, haben wir bereits erlebt", erinnerte Maas an die Infektionsfälle im österreichischen Skiort Ischgl. Das dürfe sich nicht wiederholen, mahnte der Minister. Auslöser für die Warnungen des Außenministers sind unter anderem die Pläne des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz für eine schrittweise Grenzöffnung für Urlauber etwa aus Tschechien oder Deutschland.

Maas hofft stattdessen auf eine gemeinsame europäische Strategie. Das sieht Österreich offenbar genau so. Außenminister Alexander Schallenberg stellte nun klar, dass sein Land bei der Öffnung für ausländische Gäste keine unabgestimmten Alleingänge plant. „Wir werden mit Partnerländern und in engem Kontakt mit der EU-Kommission gemeinsam an Lösungen arbeiten, wie ein behutsames Hochfahren des Sommertourismus wieder möglich sein könnte“, sagte er der „Bild“-Zeitung (Montag).

Grenzüberschreitender Tourismus werde „nur vorsichtig und Schritt für Schritt wieder möglich sein“, betonte er. Zudem kämen dafür nur Länder in Frage, die im Kampf gegen das Virus „ähnlich weit sind wie Österreich und ähnlich niedrige Infektionszahlen aufweisen“.

Update, 15.30 Uhr: Im Streit mit der EU über Gutscheinlösungen zu abgesagten Reisen macht die Bundesregierung weiter mächtig Druck.

Der Tourismusbeauftragte, Thomas Bareiß, sieht die Reisewirtschaft wegen der Coronavirus-Pandemie* noch lange in einer schweren Krise - und mahnt zu Tempo bei den Verhandlungen.

Der schwäbische CDU-Politiker erklärte: „Die Zeit drängt. In Berlin war uns eine enge Abstimmung mit Brüssel wichtig. Allerdings wird der wirtschaftliche Druck von Tag zu Tag größer. Andere EU-Länder waren da nicht so zurückhaltend und haben zwischenzeitlich den obligatorischen Gutschein gesetzlich eingeführt. Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einer Lösung kommen können.“

Die EU-Kommission stellt sich bislang quer.

Sommerurlaub in Corona-Zeiten: Streit zwischen Berlin und Brüssel geht weiter

Update vom 26. April, 15.10 Uhr: Der Gutschein-Streit zu stornierten Reisen in der Corona-Krise zwischen Brüssel und Berlin geht in die nächste Runde.

+ Im Wartestand: Ferienflieger in Frankfurt am Main. © dpa / Boris Roessler

Die Regierung werde sich für „eine europarechtskonforme Gutscheinlösung einsetzen, die in der jetzigen Situation auch die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher angemessen berücksichtigt“, sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums der Nachrichtenagentur AFP.

In dem Zwist geht es um die Frage, wie Verbraucher für Pauschalreisen und Flüge entschädigt werden, die im Zuge der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurden. Das Bundesjustizministerium will eine Gutscheinlösung, um die schwer gebeutelten Reiseunternehmen zu entlasten - doch EU-Justiz- und Verbraucherkommissar Didier Reynders lehnt diesen Vorschlag bislang ab.

Erstmeldung vom 26. April: Dass die Corona-Krise dem Sommerurlaub vieler Deutschen in die Quere kommen dürfte, war schon seit ein paar Wochen abzusehen.

Doch mit seinem Statement in der Fernsehsendung „ARD extra“ machte Bundesaußenminister Heiko Maas die trotz Pandemie immer noch vorhandenen Hoffnungen vieler Deutschen dann komplett zunichte - und verärgerte außerdem Vertreter der Tourismusbranche.

Coronavirus: Sommerurlaub mit vollen Stränden werde es Maas zufolge dieses Jahr nicht geben

Im Moment gebe es „keinen einzigen Hinweis“, der darauf hindeute, dass man die derzeit geltende weltweite Reisewarnung* in absehbarer Zeit aufheben könne, sagte Maas in der ARD-Sendung. Dann wurde er in Bezug auf Urlaube noch deutlicher: Einen „normalen Urlaub mit vollen Stränden“ werde es in diesem Jahr nicht geben, prophezeite Maas, „und zwar in keinem einzigen Land, weder in Europa, noch in irgendeiner anderen Region der Welt“.

+ Bundesaußenminister Heiko Maas hat Hoffnungen auf Sommerurlaub im Ausland eine Absage erteilt. © dpa / Bernd von Jutrczenka

Es müsse erst noch entschieden werden, unter welchen Bedingungen man Menschen ins Ausland reisen lassen könne, sagte der Minister. Die Menschen müssten ja auch wieder zurückkommen können. Es gebe dafür aber keinen funktionierenden Flugverkehr.

Und eben erst habe die Bundesregierung etwa 250.000 Menschen aus ihren Urlaubszielen nach Hause geholt, betonte Maas. „Wir werden nicht noch einmal eine solche Rückholaktion machen“, stellte er unmissverständlich klar.

Auf die deutlichen Ansagen des Außenministers reagierte die von Insolvenzen akut bedrohte Tourismuswirtschaft empört und mit Unverständnis. „Wir brauchen niemanden, der den Sommerurlaub ins Aus katapultiert“, kritisierte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, laut einem Bericht von Welt.de. „Was wir allerdings brauchen, ist eine differenzierte Debatte und keinen pauschalen Abgesang auf den Sommerurlaub.“

Coronavirus: Die Reisebranche setzt Hoffnungen auf Sommerurlaub in Österreich

Aktuell arbeiten Vertreter der Reisebranche Pläne, wie sich ein Urlaub im Ausland in diesem Sommer zumindest teilweise verwirklichen ließe. Hoffnungen werden dabei unter anderem auf bilaterale Absprachen mit Nachbarländern, allen voran Österreich*, gesetzt. Vorgeschlagene Konzepte beinhalten beispielsweise, dass in Flugzeugen und Bahnen stets Sitze und Sitzreihen frei bleiben, um so einen Mindestabstand zwischen den Reisenden zu gewährleisten, heißt es bei Welt.de. Auch Hotels und andere Unterkünfte sowie Museen sollten für Zulassungsbeschränkungen, Abstandsregelungen und Desinfektionsgelegenheiten* sorgen.

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat ebenfalls bereits „Perspektiven für einen bundesweit einheitlichen Neustart des Deutschlandtourismus“ erarbeitet. Vorgeschlagen werden darin neben der Maskenpflicht* für Personal und Kunden in bestimmten Umgebungen auch Einlasskontrollen. Per Terminvergabe könnten Restaurants zudem Überfüllungen verhindern. Der Reiseverband schlägt vor, die Freigabe zunächst als Testphase zu definieren. „Sollten die vorgenommenen Maßnahmen zum Neustart des Deutschlandtourismus nicht zu einer signifikant negativen Veränderung beitragen, werden im nächsten Schritt weitere touristische Angebote zugelassen“, zitiert Welt.de den Verband.

Coronavirus: Sommerurlaub unter bestimmten Auflagen, die im Zwei-Wochen-Rhythmus überprüft werden?

Dieses Vorgehen könne in einem Zwei-Wochen-Rhythmus erfolgen, in dem Maßnahmen umgesetzt, ihre Auswirkungen bewertet und weitere Schritte abgeleitet werden, rät der Verband. „So könnten beispielsweise die Pfingstferien dazu dienen, ein Monitoring für die erste Phase im Deutschlandtourismus zu entwickeln und daraus Empfehlungen und Perspektiven für das weitere Vorgehen speziell für die Sommerferien abzuleiten.“

Die Absage der Sommersaison durch Bundesaußenminister Maas dämpft die Hoffnung auf die Durchführbarkeit solcher Konzepte enorm. Zwar gab auch DRV-Präsident Fiebig zu, dass der diesjährige Reisesommer sicher anders werde als die bisherigen. „Wir brauchen aber ein positives Zeichen, dass Reisen wieder möglich sein werden – natürlich unter Beachtung entsprechender Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen“, betonte er. Fiebig sei überzeugt, dass es möglich sei, „safer und smarter“ zu reisen. Wenn auch künftig allgemein vor Auslandsreisen gewarnt werde, werde das der Realität nicht gerecht, kritisiert der DRV-Präsident. Deshalb seien ihm zufolge so bald wie möglich differenzierte Risikobewertungen nötig.

Viele Menschen fragen sich nun allerdings, ob sie ihren gebuchten Sommerurlaub stornieren, oder doch lieber noch abwarten sollen. Im Video erhalten Sie einige Empfehlungen.

