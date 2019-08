Großeinsatz: Mann dreht in Fußgängerzone durch - jetzt ist er wieder frei

Großeinsatz in Darmstadt: Ein Mann dreht in der Fußgängerzone in der Nähe des Luisenplatzes durch. Jetzt ist er wieder frei.

Großeinsatz der Polizei im hessischen Darmstadt: Ein Mann dreht in der Fußgängerzone durch. Jetzt ist er wieder frei.

Update, 7. August, 15.41 Uhr: Nach angeblichen Drohgebärden mit einem Beil in der Hand ist ein 52-Jähriger wieder auf freiem Fuß. Der Mann hatte am Dienstag in der Fußgängerzone von Darmstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten hatten gemeldet, dass er mit einem Beil Menschen bedrohe.

Zeugenaussagen hätten nicht bestätigt, dass er bewaffnet war, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Er habe offensichtlich einen Streit mit seiner Frau gehabt. Der 52-Jährige war vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. In seinem Auto waren ein Beil und zwei Messer entdeckt worden. Seine 50 Jahre alte Frau darf er aber nicht sehen. Gegen ihn sei ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden.

Großeinsatz in Fußgängerzone! Mann dreht durch

Update, 6. August, 14.08 Uhr: Zu dem Großeinsatz in Darmstadt gibt es neue Details. Bei ersten Alarmierungen gaben Zeugen an, dass der Mann ein Beil in der Hand hatte und Passanten bedrohte, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Beim Eintreffen der Beamten habe der Mann keine Waffe mehr in der Hand gehabt. Allerdings seien in seinem Auto ein Beil und zwei Messer sichergestellt worden. In einer Tasche habe man zudem ein Teppichmesser gefunden. Den ersten Ermittlungen zufolge richtete der Festgenommene nach einem Beziehungsstreit seine Aggression gegen seine 50 Jahre alte Ehefrau. Die genauen Hintergründe seien jedoch noch unklar.

Großeinsatz in Fußgängerzone in Darmstadt: Polizei sucht Zeugen

Update, 6. August, 12.06 Uhr: Nachdem die Polizei einen 52-Jahre alten Mann am Dienstagvormittag an der Ernst-Ludwig-Straße in Darmstadt festgenommen hat, sucht sie nach Zeugen. Der Mann steht in dem Verdacht, dort mehrere Passanten und auch seine Ehefrau mit einem Messer bedroht zu haben. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9693610 entgegen.

Großeinsatz in Fußgängerzone in Darmstadt: Mann festgenommen

Erstmeldung, 6. August, 10.20 Uhr : Darmstadt – Großeinsatz der Polizei in Darmstadt: Ein 52-Jahre alter Mann ist am Dienstagvormittag (6. August) an der Ernst-Ludwig-Straße (Fußgängerzone) festgenommen worden. Nach ersten Informationen der Polizei soll er mehrere Passanten mit einem Messer bedroht haben soll.

Gegen 9 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden und mit mehreren Streifenwagen sofort ausgerückt. Vor Ort angekommen, stellte sie den 52-Jährigen umgehend und nahm ihn fest.

Großeinsatz in der Fußgängerzone Darmstadt: Mann bedroht Ehefrau

Im Rahmen der anschließenden ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die Bedrohung des Mannes offenbar gegen seine Ehefrau gerichtet hatte, vermutlich als Resultat vorausgegangener Beziehungsstreitigkeiten.

In einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung wird sich der Darmstädter nun verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. (chw/marv)

