Mann will nur Haustür aufsperren - und erlebt Schock seines Lebens

Ein 40-jähriger Mann will nur seine Haustür aufsperren - und erlebt den Schock seines Lebens.

Darmstadt - In der hessischen 8.900-Seelen-Gemeinde Schaafheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hat ein Mann am Samstagabend den Schock seines Lebens erlebt: Der 40-Jährige wollte nur seine Haustür aufsperren - doch dazu sollte es erstmal nicht kommen, wie extratipp.com* berichtet.

Mann bei Darmstadt auf dem Heimweg - plötzlich üble Attacke von hinten

Am späten Samstagabend (27. Oktober) kehrte der 40-jährige Mann aus Schaafheim bei Darmstadt (Lesen Sie auch: Mann liegt überfahren auf Straße - Reaktion der anderen Autofahrer schockiert) zurück zu seiner Wohnung in der Weedstraße. Gegen 23 Uhr stand er vor seiner Haustür - wo er das Opfer einer brutalen Attacke wurde: Von hinten hatte sich zuvor scheinbar ein Unbekannter angeschlichen, der es offensichtlich auf den Schaafheimer abgesehen hatte. Unvermittelt und aus dem Nichts griff der Täter den 40-Jährigen von hinten an, schlug ihm sogar mit einem bislang unbekanntem Gegenstand auf den Hinterkopf.

Darmstadt: 40-Jähriger erlebt vor eigener Haustür den Schock seines Lebens

Durch "körperliche Gegenwehr" schaffte der 40-Jährige es, den unbekannten Täter in die Flucht zu schlagen. Zu Fuß soll er laut des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt das Weite gesucht haben. Zu seinem großen Glück wurde der 40-Jährige während dieser grausamen Attacke nicht verletzt - nur der heftige Schock blieb. Durch eine Personenbeschreibung hoffen die Beamten, mögliche Zeugen zu erreichen:

ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß

schlanke Statur

bei Tat dunkel gekleidet

Weitere und genauere Hintergründe zur Tat müssen derzeit noch ermittelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilt. Zeugen werden gebeten sich unter der 06071/9656-0 bei den Beamten in Dieburg zu melden.

