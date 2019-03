Perverser schleicht sich mit Hammer an Pferd heran - Not-OP!

Diese Tat ist an Brutalität kaum zu überbieten: Ein Unbekannter vergeht sich an einem Pferd mit diesem Gegenstand - Not-OP!

Darmstadt - Ein Irrer vergeht sich in Babenhausen (etwa 25 Kilometer nordöstlich von Darmstadt) mit einem Hammer an einem Pferd - das Tier muss sofort operiert werden! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Irrer vergeht sich nahe Darmstadt mit Hammer an Pferd - Not-OP!

Die Horror-Meldung liegt schon ein paar Tage zurück: Ein Irrer hat sich am Fastnachtsdienstag (5. März) mit einem Hammer an einem Pferd vergangen. Der Tierquäler schlich sich auf eine Koppel in der Nähe von Damrstadt und schlug zu! Die Polizei Südhessen schreibt Schockierendes in ihrer Pressemeldung: "Als die Tochter der Pferdebesitzerin die Stute von der Weide holte, stellte sie ein handtellergroßes Loch auf der Stirn fest." Eine herbeigeeilte Veterinärin diagnostizierte bei dem elf Jahre alten Tier ein Schädelbruch. Das Pferd kam umgehend in eine Klinik, wo es not-operiert wurde.

Darmstadt: Pferd geht es nach Hammer-Angriff den Umständen entsprechend

Das Pferd, dessen Wert auf bis zu 100.000 Euro geschätzt wird, stand auf einem Zuchthof in der Nähe von Darmstadt. Möglich, dass der Pferdehof im Visier eines Irren ist! Bereits im Februar hatte ein Unbekannter demselben Tier eine 2,5 Zentimeter tiefe Stichverletzung zugefügt. Und im Dezember vergangenen Jahres waren Sättel, Decken und weitere Reitutensilien zerschnitten worden. Außerdem waren die Reifen von acht Pferdeanhängern zerstochen worden. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (06071) 95 560. Wie op-online.de jetzt berichtet, geht es der Stute "Smilla" den Umständen entsprechend. Das Tier habe die Not-OP gut überstanden und stehe bereits wieder im Stall in der Nähe von Darmstadt. Bis das Pferd wieder auf die Weide kann, werde es noch einige Wochen dauern.

